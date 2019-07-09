كأس الأمم الأفريقية 2019
الثلاثاء 9 يوليو 2019 16:03

شاهد: تونس تتخطى غانا وتتأهل لربع نهائي أمم أفريقيا

أكمل المنتخب التونسي، الإثنين، عقد المنتخبات الثمانية المتأهلة لربع نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة حاليًا في مصر.
التفاصيل:
  • تغلب المنتخب التونسي على نظيره الغاني في مباراة ماراثونية بضربات الترجيح بنتيجة 5-4، بعد التعادل في الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بهدف لكل منتخب.
  • تقدم المنتخب التونسي بهدف عن طريق طه ياسين الخنيسي في الدقيقة 73 من زمن اللقاء.
  • تعادل المنتخب الغاني بهدف عبر رامي البدوي لاعب تونس بالخطأ في مرماه في الدقيقة 90+1 من زمن المباراة.
  • لجأ المنتخبان لشوطين إضافيين ولكن لم ينجح أيًا منهما في تسجل أهداف، ومع استمرار التعادل انتقل الفريقان لضربات الترجيح التي تحسم لصالح نسور تونس بنتيجة 5-4.
  • أحرز خماسية تونس كل من، نعيم سيلتي ووهبي الخرزي وديلان برون وياسين مرياح وفرجاني ساسي.
  • سجل لغانا، مبارك واكاسو وجوردان أيو ولومور أغبينينو وتوماس بارتي، وأهدر كاليب أوكوبان.

بذلك، تضرب تونس موعدًا مع مدغشقر في ربع النهائي للبطولة القارية.

كما تحددت ملامح باقي مباريات ربع النهائي وتجمع، السنغال مع بنين، ونيجيريا مع جنوب أفريقيا، وكوت ديفوار مع الجزائر.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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كأس الأمم الأفريقية 2019
تونس
غانا
فرجاني ساسي

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