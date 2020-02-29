أمريكا وطالبان
السبت 29 فبراير 2020 17:52

شاهد: توقيع اتفاق سلام تاريخي بين واشنطن وطالبان في الدوحة

الملا عبد الغني برادر نائب الشؤون السياسية لحركة طالبان (يسار) والمبعوث الأميركي زلماي خليل زاد يوقعان الاتفاق في الدوحة
غيتي
وقعت الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان على اتفاق سلام تاريخي بينهما شأن سحب القوات الأمريكية من أفغانستان.
وزير الخارجية القطري:
  • ندعو المجتمع الدولي لبذل كافة الجهود لمواجهة تحديات السلام في أفغانستان.
  • دولة قطر واصلت جهودها ووساطتها لتحقيق السلام في أفغانستان.
  • تحقيق السلام في أفغانستان يتطلب خلق ظروف مواتية لتنفيذ بنود الاتفاق.
  • نتطلع أن يكون هذا الاتفاق نقطة تحول نحو أمن ورخاء الشعب الأفغاني
  • تحقيق السلام المنشود من هذا الاتفاق يتطلب رغبة صادقة من الطرفين لتسوية نهائية.
  • نثمن موقف واشنطن وطالبان خلال مراحل المفاوضات التي استضافتها الدوحة.
  • ركزت قطر على الوساطة كأداة أساسية لحل النزاعات وإحلال السلام.
  • الدوحة على يقين بعدم جدوى أي حل عسكري في أفغانستان.
  • الاتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان هو الخطوة الأولى لإقامة السلام الشامل في أفغانستان.
  • الاتفاق بين واشنطن وطالبان هو الخطوة الأولى لإقامة السلام الشامل في أفغانستان.
وزير الخارجية الأمريكي:
  • اتفاق اليوم مقياس للتأكد أن أفغانستان لن تكون مرة أخرى منطلقا للإرهاب.
  • الولايات المتحدة وطالبان واجها عقودا من العمل العدواني وغياب الثقة.
  • نثمن دور قطر في دعم هذا الاتفاق التاريخي.

المصدر
الجزيرة مباشر
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