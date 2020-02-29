السبت 29 فبراير 2020 17:52
شاهد: توقيع اتفاق سلام تاريخي بين واشنطن وطالبان في الدوحة
وقعت الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان على اتفاق سلام تاريخي بينهما شأن سحب القوات الأمريكية من أفغانستان.
وزير الخارجية القطري:
- ندعو المجتمع الدولي لبذل كافة الجهود لمواجهة تحديات السلام في أفغانستان.
- دولة قطر واصلت جهودها ووساطتها لتحقيق السلام في أفغانستان.
- تحقيق السلام في أفغانستان يتطلب خلق ظروف مواتية لتنفيذ بنود الاتفاق.
- نتطلع أن يكون هذا الاتفاق نقطة تحول نحو أمن ورخاء الشعب الأفغاني
- تحقيق السلام المنشود من هذا الاتفاق يتطلب رغبة صادقة من الطرفين لتسوية نهائية.
- نثمن موقف واشنطن وطالبان خلال مراحل المفاوضات التي استضافتها الدوحة.
- ركزت قطر على الوساطة كأداة أساسية لحل النزاعات وإحلال السلام.
- الدوحة على يقين بعدم جدوى أي حل عسكري في أفغانستان.
- الاتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان هو الخطوة الأولى لإقامة السلام الشامل في أفغانستان.
- الاتفاق بين واشنطن وطالبان هو الخطوة الأولى لإقامة السلام الشامل في أفغانستان.
وزير الخارجية الأمريكي:
- اتفاق اليوم مقياس للتأكد أن أفغانستان لن تكون مرة أخرى منطلقا للإرهاب.
- الولايات المتحدة وطالبان واجها عقودا من العمل العدواني وغياب الثقة.
- نثمن دور قطر في دعم هذا الاتفاق التاريخي.
المصدر
الجزيرة مباشر