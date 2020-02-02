الدوري الإنجليزي
الأحد 2 فبراير 2020 23:02

شاهد: توتنهام يسقط السيتي بثنائية في الدوري الإنجليزي

حقق توتنهام هوتسبير فوزا هاما على مانشستر سيتي في المرحلة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد أن تغلب عليه 2-صفر.

وتمكن الهولندي ستيفن برغوين من تسجيل الهدف الأول لتوتنهام، في أول مشارك له بقميص الفريق اللندني، من تسديدة رائعة بقدمه اليمنى في الدقيقة 63 من المباراة وبعد ثلاث دقائق من طرد أولكسندر زينتشنكو لاعب سيتي لحصوله على الإنذار الثاني.

وفي ظل النقص العددي في صفوف سيتي، أضاف الكوري سون هيونغ-مين هدفا ثانيا لتوتنهام في الدقيقة 71، لينعش آمال فريقه في الحصول على أحد المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوربا في الموسم القادم.

بهذا الفوز رفع توتنهام رصيده إلى 37 نقطة يحتل بها المركز الخامس وبفارق أربع نقاط من جاره تشلسي، صاحب المركز الرابع.

أما السيتي فتجمد رصيده بعد الهزيمة السادسة في الدوري هذا الموسم عند 51 نقطة بفارق 22 نقطة خلف ليفربول المتصدر.

وأهدر لاعبو السيتي العديد من الفرص الخطيرة، كما تصدى هوجو لوريس حارس توتنهام لتسديدة إيلكاي غندوغان من نقطة الجزاء في الدقيقة 40.

وهذه هي المرة السادسة التي يتفوق فيها جوزيه مورينيو على غريمه القديم بيب غوارديولا في 23 مواجهة بينهما.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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توتنهام الإنجليزي
مانشستر سيتي الإنجليزي
الدوري الإنجليزي
ليفربول الإنجليزي

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