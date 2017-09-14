دوري أبطال أوربا
الخميس 14 سبتمبر 2017 01:15

شاهد: توتنهام يدك شباك دورتموند بثلاثية

كرة هاري كين في شباك درتموند
كرة هاري كين في شباك درتموند
رويترز
تغلب توتنهام الإنجليزي على ضيفه بروسيا دورتموند الألماني، بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما (الأربعاء) على ملعب "ويمبلي".

وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوربا.

وأحرز أهداف توتنهام كل من هيونج مين سون في الدقيقة (4) وهاري كين (15) و(60) فيما سجل أندريه يارمولنكو هدف دورتموند الوحيد (11).

ودخل توتنهام اللقاء معتمدًا على خطة 5-3-1-1، في نية واضحة للدفاع والاعتماد على المرتدات عن طريق نقل الكرة سريعًا من الخلف إلى الأمام عند امتلاك الكرة.

في المقابل اعتمد دورتموند على خطة 4-2-3-1، مع الاعتماد على كريستيان بوليسيتش وأندريه يارمولنكو كجناحين هجوميين مع بيير أوباميانج في مركز رأس الحربة.

 

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
كلمات مفتاحية
دوري أبطال أوربا
توتنهام الإنجليزي
بروسيا دورتموند
هيونج مين سون
هاري كين

اقرأ أيضا

Thumbnail
مجلس الأمن يدعو ميانمار لوقف العنف في أراكان
Thumbnail
شاهد: مانشستر سيتي يكتسح فينوورد بأربعة أهداف نظيفة

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم