النمسا
الاثنين 15 يناير 2018 15:23

شاهد: توأما باندا يستمتعان بتساقط الثلوج في فيينا

استمتع توأما الباندا الصغيران فو فنغ وفوبتساقط الثلوج للمرة الأولى في حديقة حيوان فيينا اليوم الإثنين.

وأظهر المقطع المصور الذي بثته حديقة الحيوان الصغيرين يلعبان وسط الثلوج ويتسلقان الأشجار.

وانضمت إلى الصغيرين والدتهما يانغ يانغ.

ويعتقد أن الموطن الأصلي للباندا جبال وغابات جنوب الصين وتستطيع التكيف بشكل جيد مع أوضاع الطقس المتجمدة.

وقالت إيفلين دونجل، حارسة بالحديقة "صغيرا الباندا والثلوج يشكلان مزيجا رائعا، فالصغيران مستمتعان حقا بتواجدها هنا. يغمرهما المرح، ويقفزان سعيدين للغاية، ويتسلقان الأشجار ويستمتعان بالثلوج، وهما لا يحبان حرارة الصيف العالية، وعندما يحدث هذا يصبحان كسولين ويبحثان عن الظل، ويصبحان بطيئين للغاية فعلا، لكن أيام الشتاء هذه تثيرهما حقا".

وأضافت "الباندا محمية بشكل جيد من البرد، فلديها فراء سميك حقا، ما يجعلها دافئة، بل إن هناك فراء على أقدامها، لذلك فحتى المشي على الثلج والجليد لا يؤثر فيها، بل إنها تتكيف مع المشي على الثلوج. إنهما (صغيرا الباندا) يسيران ببطء أشبه بمجراف الثلج، يدفعان الثلوج أمامهما".

المصدر
أسوشيتد برس
كلمات مفتاحية
باندا
توأمان
استمتاع
تساقط الثلوج
حديقة حيوانات فيينا
النمسا
للمرة الأولى

اقرأ أيضا

Thumbnail
شاهد| السيسي لإثيوبيا والسودان: مصر لن تحارب أشقاءها
Thumbnail
شاهد: صائد الأخشاب الأثرية يحولها للوحات فنية بالبوسنة

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم