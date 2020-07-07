الصراع في اليمن
الثلاثاء 7 يوليو 2020 21:50

شاهد: تهديدات باستهداف قصور المسؤولين السعوديين

الحوثيون طلبوا من المدنيين والمقيمين الابتعاد عن قصور" المسؤولين السعوديين"
غيتي
هددت جماعة الحوثي اليمنية، اليوم الثلاثاء، باستهداف قصور المسؤولين السعوديين، ودعت المدنيين إلى الابتعاد عن محيطها.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع، بالعاصمة صنعاء، بثته فضائية "المسيرة" الموالية للحوثيين.

وقال سريع: "على المدنيين السعوديين أو المقيمين الابتعاد عن قصور" المسؤولين السعوديين؛ "فقد أصبحت ضمن الأهداف العسكرية لقواتنا".

وأضاف: "نقول لإخواننا من مواطنين ومقيمين في السعودية، ابتعدوا عن المقرات العسكرية أو المقرات المستخدمة لأغراض عسكرية".

وتحدث عن تنفيذ جماعة الحوثي "عمليات نوعية في السعودية؛ تمثلت في استهداف مواقع حساسة بالمملكة (لم يحددها)".

وقبل نحو أسبوع، استأنفت مقاتلات التحالف السعودي الإماراتي، غارات عنيفة على مناطق بالعاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي منذ نحو 6 سنوات.
فيما أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، الجمعة، استهداف مطار وقاعدة جوية جنوب غربي السعودية، عبر طيران مسير.
ومنذ عام 2015، ينفذ التحالف عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الموالية للحكومة، ضد المسلحين الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء وصعدة منذ 2014.

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول

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