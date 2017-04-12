مصر
الأربعاء 12 أبريل 2017 11:32

شاهد: تنظيم الدولة يوثق عمليات قنص الجنود في سيناء

بث تنظيم الدولة في شبه جزيرة سيناء إصدارا مرئيا تحت اسم "صاعقات القلوب"، يوثق مهارات مسلحي التنظيم في قنص جنود مصريين في ثكنات وكمائن الجيش وعلى طرق الإمداد.

وأظهر الإصدار المرئي من أسماهم بالقناصة وهم يتسللون إلى مسافات قريبة من كمائن الجيش المصري، ويقنصون عناصر مكلفة بالحراسة.

وزعم التنظيم أنه تم إصابة عشرة جنود في يوم واحد فقط، متهما قيادات الجيش باستخدام الجنود كدروع بشرية لحماية الآليات والمدرعات.

وأظهر الفيديو عناصر التنظيم وهم يتلقون تدريبات القنص المكثفة، وكيفية تسللهم إلى نقاط قريبة من تمركز الجيش المصري في زي مموه مع الرمال.

ويأتي الإصدار بعد يومين من تفجير كنيستين في مصر أعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عنهما.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعلن الأحد حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر

وقال السيسي إنه إذا ما جرى القضاء على من وصفهم بالإرهابين في سيناء فإنهم سوف يظهرون في مكان آخر، وإذا قضى عليهم في مكان جديد فسوف يظهرون في مكان ثالث على حد وصفه، معتبرا أن الوضع تحت السيطرة.

ويذكر أن شبه جزيرة سيناء تخضع إلى حالة الطوارئ منذ أواخر عام 2014.

المصدر
الجزيرة مباشر
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ولاية سيناء
تنظيم الدولة
مصر
السيسي
الجيش المصري

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