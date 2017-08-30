إعصار هارفي
الأربعاء 30 أغسطس 2017 10:25

شاهد: تمساحان يسبحان في فناء منزل غمره الفيضان بتكساس

رصدت إمرأة من ولاية تكساس الأمريكية اثنين من التماسيح يسبحان في فناء منزلها الخلفي المغمور بمياه الأمطار الغزيرة بسبب إعصار "هارفي"، الأحد.

ويظهر شريط فيديو أطلقته الأمريكية أرلين غونزاليس كيلش، من مدينة ميسوري، اثنين من التماسيح يسبحان في مياه الفيضان حول فناءها بعد هطول أمطار غزيرة من العاصفة.

وتسببت العاصفة هارفي بحدوث فيضانات كارثية في تكساس، ما أسفر عن مصرع ما لا يقل عن 15 شخصا، وأدت إلى عمليات إجلاء جماعية وشلت مدينة هيوستن رابع أكبر المدن الأمريكية من حيث عدد السكان.

المصدر
رويترز
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