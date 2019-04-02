شاهد: تمثال "بوذا" على طريق سريع بالإمارات وغضب يعم تويتر
- صحيفة "خليج تايمز" الإماراتية قالت إن التمثال ثلاثي الأبعاد، الذي يصل ارتفاعه إلى عشرة أمتار تم نصبه منذ يومين، في طريق الشيخ زايد (أبو ظبي- دبي).
- الصحيفة كشفت عن سبب نصب تمثال بوذا قائلة إنه يأتي كجزء من منحوتات "متحف الطريق السريع"، وتم نصبه في هذا المكان القريب، للفت الانتباه إلى قرب ظهوره في المتحف، الذي تنطلق نسخته الثانية في السابع من الشهر الجاري ويعرض 10 أعمال فنية.
- موقع الصحيفة أشار إلى أن التمثال الضخم الذي نصب في الطريق هو نسخة مكبرة من تمثال بوذا من الصين والموجود لدى المتحف.
Video: Why a massive Buddha statue appeared on Sheikh Zayed Road— Khaleej Times (@khaleejtimes) ١ أبريل ٢٠١٩
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- ناشطون وثقوا وجود التمثال بصور ومقاطع مصورة انتشرت بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأثار نصب التمثال جدلا واسعا وغضبًا بين المستخدمين.
- معلقون أوضحوا أن الإمارات تضرب بعرض الحائط الآراء الفقهية الإسلامية المختلفة حول نصب التماثيل، ولفت بعضهم إلى أن دعوى التسامح التي ترفعها الإمارات يمكن قبولها مع الأديان السماوية، لكن لا تبرر أبدًا الترويج للأوثان في جزيرة العرب وبلاد الإسلام.. وتلك أبرز التدوينات:
وضع #صنم_بوذا في شوارع الإمارات— maحmoud (@ma7mood_afandy) ٢ أبريل ٢٠١٩
إن كان لترسيخ روح التسامح وتقبل الآخر
ولم يكن لمجرد البروباجندا التسويقية الرخيصة ،
فأين الشعارات الشيعية ، نجمة داوود اليهودية ، صلبان المسيحيية وتماثيل كريشنا/براهما/الجاب .. باقي آلهة المعتقدات الآسيوية ؟
سيسجل التاريخ أن ابن زايد أول من أعاد الأصنام لجزيرة العرب.— خليل المقداد (@Kalmuqdad) ٢ أبريل ٢٠١٩
قال ﷺ: لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان.
الصورة لتمثال بوذا وهو جالس على الطريق بين دبي وأبو ظبي. pic.twitter.com/g3xmjR1qXp
الحكومة الإماراتية تضع تمثال "بوذا" على طريق أبو ظبي - دبي !!!— تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) ٢ أبريل ٢٠١٩
ليتهم يُعاملون الإسلام كما يُعاملون بوذا !!! pic.twitter.com/Ur9iXEDQnw
صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم— ابو فراس (@abomazed8252) ٢ أبريل ٢٠١٩
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يذهب الليل والنهار حتى تُعبد اللات والعزى) رواه مسلم في صحيحه.
وقال عليه الصلاة والسلام: (ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان) رواه أبو داود والترمذي
نعوذ بالله
تمثال بوذا المصنوع أصلا للعبادة موجود على قارعة الطريق في #الامارات دعما للتسامح مع الأديان!— سعيد بن ناصر الغامدي (@SAEED_NASSER) ٢ أبريل ٢٠١٩
عدا الإسلام الدعوي الصحيح
وهكذا يعيد"عمرو بن لحي البوفلاحي" الأصنام إلى #جزيرة_العرب
ولذلك هو #شيطان_العرب
اللهم اجعله يجر قُصبه*في حادث يتلفه ثم يجره في أمه الهاوية
*القُصْبُ:الأمْعاء pic.twitter.com/9SatHa6ZQt
كيف يعني يعاملوا الإسلام يعملوا تمثال لربنا يعني استغفر الله.؟ للي راح الإمارات وبشوف مساجدها ومصلياتها بين كل مصلى ومصلى في مصليين ونضافه وعنايه ولا بس عشان نلاقي شغله نحكيها— Yazan Masa (@YazanMasa) ٢ أبريل ٢٠١٩
طاعة اللوفر في معصية الله ماتجوز خصوصا انه عمل وثني نعوذ بالله من هاذا التصرف— عبدالله الشمري (@anbb87413) ٢ أبريل ٢٠١٩
كل شعب فخور بقيم دينه وحضارة أجداده ينشئ في الاماكن العامة نصب ويخط شعارات تقوي صلة المواطنين بتلك الحضارة ...اما هؤلاء المهزومون نفسيا فيتشدقون بأصنام الشرك بالله لعلهم يُعجبووون!— حليمة خير halima kher (@HalimaKher) ٢ أبريل ٢٠١٩
فاهمين التسامح غلط— Abumaryam (@abumaryam_99) ٢ أبريل ٢٠١٩
الله ياخذ.........