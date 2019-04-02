الإمارات
الثلاثاء 2 أبريل 2019 15:41

شاهد: تمثال "بوذا" على طريق سريع بالإمارات وغضب يعم تويتر

تمثال بوذا على جانب طريق الشيخ زايد السريع
مواقع التواصل
فوجئ قائدو السيارات والسائرون على طريق الشيخ زايد في الإمارات، بنصب تمثال ضخم لـ"بوذا" على الطريق السريع الواصل بين العاصمة أبو ظبي ومدينة دبي، ما أثار ضجة على منصات التواصل.
بوذا في الإمارات:
  • صحيفة "خليج تايمز" الإماراتية قالت إن التمثال ثلاثي الأبعاد، الذي يصل ارتفاعه إلى عشرة أمتار تم نصبه منذ يومين، في طريق الشيخ زايد (أبو ظبي- دبي).
  • الصحيفة كشفت عن سبب نصب تمثال بوذا قائلة إنه يأتي كجزء من منحوتات "متحف الطريق السريع"، وتم نصبه في هذا المكان القريب، للفت الانتباه إلى قرب ظهوره في المتحف، الذي تنطلق نسخته الثانية في السابع من الشهر الجاري ويعرض 10 أعمال فنية.
  • موقع الصحيفة أشار إلى أن التمثال الضخم الذي نصب في الطريق هو نسخة مكبرة من تمثال بوذا من الصين والموجود لدى المتحف.
غضب على منصات التواصل:
  • ناشطون وثقوا وجود التمثال بصور ومقاطع مصورة انتشرت بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأثار نصب التمثال جدلا واسعا وغضبًا بين المستخدمين.
  • معلقون أوضحوا أن الإمارات تضرب بعرض الحائط الآراء الفقهية الإسلامية المختلفة حول نصب التماثيل، ولفت بعضهم إلى أن دعوى التسامح التي ترفعها الإمارات يمكن قبولها مع الأديان السماوية، لكن لا تبرر أبدًا الترويج للأوثان في جزيرة العرب وبلاد الإسلام.. وتلك أبرز التدوينات:
المصدر
الجزيرة مباشر
صحف
مواقع التواصل
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تمثال بوذا
الصين
الإمارات
طريق الشيخ زايد
طريق سريع
أبو ظبي
دبي
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