فلسطين المحتلة
الثلاثاء 19 سبتمبر 2017 20:25

شاهد: تلاميذ فلسطينيون يدرسون بالعراء بعد هدم مدرستهم

عشرات التلاميذ الفلسطينيين عادوا للدراسة في مدرسة قريتهم بالضفة الغربية المحتلة بعد أسابيع من هدم قوات الاحتلال الإسرائيلي لها.

وتقع مدرسة قرية "جب الذيب" في المنطقة ج، التي تخضع لسيطرة المحتل الإسرائيلي، أمنيا وإداريا، بموجب اتفاقات أوسلو للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين، وكان مبناها الأصلي شُيِد بتمويل من متبرعين أجانب.

وقال وزير التربية والتعليم الفلسطيني، صبري صيدم إن إعادة بناء مدرسة "جب الذيب" وسيلة للحفاظ على الهوية الفلسطينية في هذه المناطق.

وقال عبد الله أبو رحمة منسق عام اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان إن المدرسة أُعيد بناؤها في 24 ساعة في تحد لإسرائيل.

وقالت وحدة تنسيق الأنشطة الحكومية، في الأراضي الفلسطينية، والتابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان إن البناء في "جب الذيب" غير قانوني.

وقال البرفسور الإسرائيلي إيتاي ايبشتين في بيان "إنه شيء محطم للقلوب أن ترى أطفالا ومعلميهم يحضرون أول يوم في الدراسة بمدرستهم تحت شمس محرقة، دون فصول دراسية أو أي مكان يوفر لهم حماية، بينما في المنطقة المجاورة مباشرة يسير، دون انقطاع، العمل في توسيع مستوطنات غير قانونية".

وأضاف البيان "هناك 55 مدرسة في الضفة الغربية مهددة الآن بالهدم وأوامر بوقف العمل فيها من السلطات الإسرائيلية. وكثير من هذه المدارس تم إنشاؤها بأموال متبرعين بينهم دول أعضاء في الاتحاد الأوربي".

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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فلسطين المحتلة
سلطات الاحتلال الإسرائيلية
مدرسة
الضفة الغربية
وزير التربية والتعليم الفلسطيني
صبري صيدم
جب الذيب
البرفسور الإسرائيلي إيتاي ايبشتين

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