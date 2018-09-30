الأحد 30 سبتمبر 2018 23:16
شاهد: تلاميذ فلسطينيون يبكون زميلا لهم قتله الاحتلال في غزة
بكى تلاميذ مدرسة في خانيونس بجنوب قطاع غزة اليوم زميلهم ناصر مصبح البالغ من العمر 12 عاما والذي استشهد في مظاهرة على الحدود بين غزة وإسرائيل (الجمعة) الماضية.
ما القصة؟
- زملاء ناصر مصبح، في المدرسة الكائنة بجنوب قطاع غزة، زينوا مقعده بصورته المحاطة بالزهور الحمراء والبيضاء وأوراق الشجر الخضراء، بما يعكس ألوان العلم الفلسطيني.
- إسلام، شقيقة مصبح، قالت إن أخاها دائما ما كان يذهب إلى الحدود لمساعدة الفرق الطبية في مسيرات العودة.
خلفية:
- مسؤولون بقطاع الصحة في غزة قالوا إن جنود الاحتلال الإسرائيلي أطلقوا النار (الجمعة) الماضية على سبعة فلسطينيين كانوا بين آلاف احتشدوا على الحدود المحصنة في إطار احتجاجات أسبوعية بدأت قبل ستة أشهر. وكان مصبح من بين الشهداء.
- مسؤولون بقطاع الصحة في غزة قالوا إن 505 أشخاص أصيبوا (الجمعة) من بينهم 90 بطلقات نارية.
- استشهد ما لا يقل عن 191 فلسطينيا منذ بدء الاحتجاجات في غزة يوم 30 من مارس/ آذار الماضي وحتى الآن.
- المحتجون يطالبون بحق العودة إلى الأراضي التي تركها الفلسطينيون أو طردوا منها لدى قيام إسرائيل عام 1948 ورفع الحصار الاقتصادي الإسرائيلي المصري على قطاع غزة.
- يعيش مليونا فلسطيني في القطاع معظمهم من أبناء وأحفاد أولئك الذين غادروا مناطق أصبحت الآن داخل إسرائيل قبل 70 عاما.
المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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