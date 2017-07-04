الثلاثاء 4 يوليو 2017 21:50
شاهد: تفجير قنبلة على شاطئ في بريطانيا
فجر خبراء المفرقعات في الجيش البريطاني قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية على أحد شواطئ مقاطعة إسكس شرق البلاد.
وقالت وسائل إعلام محلية إن فريق من خبراء المفرقعات من وزارة الدفاع البريطانية قام بتفجير اللغم بشكل آمن على أحد الشواطئ في إسكس ظهر الثلاثاء.
وقالت المواطنة البريطانية كات ليتلي، التي قامت بتصوير مقطع تفجير اللغم من شرفة منزلها، إن فريق المفرقعات أغلق المنطقة قبل أن يقوم بتفجير اللغم بشكل آمن وكفء.
المصدر
رويترز
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