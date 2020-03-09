الاثنين 9 مارس 2020 22:55
شاهد: تعقيم صحن المطاف بالحرم المكي وتقييد تواجد المصلين
رصد ناشطون عبر تطبيق التواصل الاجتماعي "سناب شات"، مشاهد من داخل ومحيط المسجد الحرام بمكة المكرمة، والإجراءات التقيدية للزائرين خوفًا من انتشار الفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأظهرت مقاطع الفيديو المنشورة انخفاضًا كبيرًا في عدد زائري بيت الله الحرام، في ظل إقامة المسؤولين للعديد من الحواجز المنصوبة على مساحات كبيرة من الحرم.
ونشر ناشطون مشاهد أعمال تعقيم صحن المطاف ضمن أعمال الوقاية من الفيروس كورونا.
المصدر
الجزيرة مباشر
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