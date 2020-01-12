شاهد: تعزية حارة من أمير الكويت لسلطان عمان
وقدم أمير الكويت العزاء إلى السلطان هيثم بن طارق بن تيمور، سلطان عمان وللأسرة المالكة في وفاة السلطان قابوس، وذلك في قصر العلم في العاصمة العمانية مسقط، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).
وتداول نشطاء على مواقع التواصل مقاطع فيديو تظهر أمير الكويت وهو يعزي سلطان عمان قائلا: "ما مات وإنتم موجودون"، في إشارة إلى السلطان الراحل قابوس بن سعيد.
وفجر الجمعة، أعلن الديوان السلطاني وفاة قابوس عن عمر ناهز 80 عاما بعد صراع مع المرض.
وحكم قابوس سلطنة عمان لمدة 50 عاما منذ توليه السلطة عام 1970.
أمير #الكويت الشيخ #صباح_الأحمد للسلطان #هيثم_بن_طارق : #قابوس ما مات وأنتم موجودين ..— جابر الحرمي (@jaberalharmi) January 12, 2020
الحكيم #صباح_الأحمد صمام أمان ما بقي من الخليج ..#عمان #قابوس_في_ذمة_الله pic.twitter.com/ZLBDcnQIPS
وأدى السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد، اليمين القانونية سلطانًا تاسعًا لعُمان، في انتقال سلسل للسلطة، إثر الكشف عن وصية السلطان الراحل قابوس بن سعيد.
“ هو ما مات الله يرحمه— ملكة (@E2020Ema) January 12, 2020
وأنتو موجودين"
كلمات صادقة عبّر بها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة عن مواساته لجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله وشعب عمان في هذا الفقد العظيم .
نعم .. نحن موجوين وفي داخل كل منا ( قابوس ) حي للأبد . pic.twitter.com/Py0TMYWGIn
والسلطان الجديد هو ابن عم نظيره الراحل، ويعود أصله للمؤسس الأول للدولة البوسعيدية (الإمام أحمد بن سعيد) عام 1741 م الذي تتولى أسرته حكم البلاد، وتعد من أقدم الأسر العربية الحاكمة بصورة متواصلة.
وصول أمير دولة #الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح الى #السلطنة لتقديم التعازي في المغفور له بإذن الله تعالى، #السلطان_قابوس_بن_سعيد، طيب الله ثراه.#قابوس_بن_سعيد_في_ذمة_الله #نخبه_مغردي_عُمان pic.twitter.com/rDbXOB8bBO— 🇴🇲 نخبة مغردي عُمان 🇴🇲 (@OmanEliteGroup) January 12, 2020
#فيديو : رغم الظروف الصحية .— سبق عُمان (@sabqoman) January 12, 2020
سمو أمير دولة الكويت لدى وصوله قصر العلم العامر لتقديم واجب العزاء والمواساة لجلالة #السلطان_هيثم_بن_طارق_آل_سعيد في وفاة فقيد الوطن أعز الرجال جلالة السلطان #قابوس_بن_سعيد طيب الله ثراه #الكويتين_يعزون_الشعب_العماني
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