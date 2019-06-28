شاهد: تعرف على الأكلة التراثية الفلسطينية "اللصيمة"

تُعد "اللصيمة" أو "القرصة"، من الأكلات الشعبية الفلسطينية القديمة، حيث ينتظرها العديد من مواطني جنوب قطاع غزة مع قدوم فصل الصيف.

مع قدوم الصيف وقطف ثمر البطيخ الصغير أو ما يُعرف "بالعجر" من أجل إقامة حفلات شواء له، وذلك لتذوق طعم ونكهة اللصيمة، التي يشارك في إعدادها الصغير والكبير.

"مجلس شباب عائلات رفح" نظم بالتعاون مع عائلة القاضي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة مهرجان القرصة الفلسطيني، وذلك للحفاظ على تراث الآباء والأجداد.

مكونات اللصيمة وطريقة التحضير:

الدقيق والملح، ومن ثم يُعجن ويُدفن في رماد النار حتى ينضج، ومن ثم تقطيعه الى قطع صغيرة.

البطيخ الصغير "العجر" الكوسا والباذنجان، والقرع، والفلفل والبندورة والتوم، ويتم شوائهم وعملهم سلطة في اناء كبير يُعرف "باللقان".

يتم إضافة قطع الخبز أو العجين على الإناء وخلطها جيداً ويضاف لها زيت الزيتون الفلسطيني.

تُقدم اللصيمة في أطباق كبيرة لمجموعات متعددة من الأفراد حيث يجلس كل خمس أشخاص أو أكثر على الطبق الواحد.

عادل زعرب منسق عائلات شباب رفح: لأول مرة نُقيم مهرجان اللصيمة الفلسطيني

هذه الفعالية تأتي بمناسبة قدوم فصل الصيف، ونحن نفتخر ونعتز بتراثنا الفلسطيني فالقرصة الفلسطينية أكله شعبية، وبدأت بالاندثار وغير موجودة، ونحن نعمل من أجل الحفاظ عليها، حيث لا زال أبناء جنوب قطاع غزة وأبناء شمال سيناء، يحافظون عليها حتى اليوم.

مهرجان القرصة الفلسطيني هو تراث الأجداد يعاصره الاحفاد وهي اكله شعبية موسمية تبدأ مع بداية الصيف مع بداية البطيخ الصغير العجر " قبل احمرار زهرته".

شارك في آكله اللصيمة شخصيات ووجهاء ومخاتير وصحفيين بالإضافة إلى صحفية فرنسية تعمل على أرشفة الأكلات الفلسطينية الغير تقليدية.

يتم عملها في الحقل الفلسطيني، الريف وتقوم بعض العائلات بعمل رحلات لعمل اللصيمة.

مميزات اللصيمة: