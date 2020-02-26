الأربعاء 26 فبراير 2020 09:21
شاهد: تعادل برشلونة ونابولي في دور الـ 16 بدوري أبطال أوربا
خيم التعادل الإيجابي 1-1 على مباراة نابولي الإيطالي مع ضيفه برشلونة الإسباني، اليوم الثلاثاء، في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوربا.
وتقدم البلجيكي درايس ميرتينز بهدف لنابولي في الدقيقة 30 ثم تعادل الفرنسي انطوان غريزمان لبرشلونة في الدقيقة 57.
وأنهى برشلونة المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعب الوسط التشيلي ارتورو فيدال في الدقيقة 89.
ويلتقي برشلونة يوم الأحد المقبل مع غريمه التاريخي ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني ثم يلتقي في 18 مارس/آذار المقبل مع نابولي في مباراة الإياب.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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