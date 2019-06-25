شاهد: تظاهرات في الضفة وغزة احتجاجا على مؤتمر البحرين

تظاهر آلاف الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة الثلاثاء احتجاجا على ورشة العمل الاقتصادية في البحرين التي يكشف خلالها الجانب الاقتصادي من خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط.

التفاصيل تأتي هذه التظاهرات في العديد من المدن الفلسطينية تلبية لدعوة الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية احتجاجا على هذه الورشة الاقتصادية.

في مدينة نابلس، انطلقت مسيرة شارك فيها نحو ثلاثة آلاف شخص باتجاه ميدان الشهداء في وسط المدينة.

حمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية والرايات السوداء ولافتات تندد بالورشة، فيما غابت أعلام الفصائل الفلسطينية في إشارة إلى وحدة الصف الفلسطيني في مواجهة ورشة البحرين ورفضا لـ"صفقة القرن".

انطلقت مسيرة شارك فيها المئات في مدينة حلحول التابعة لمحافظة الخليل، في حين اعتصم العشرات وسط المدينة.

رد الجنود الإسرائيليون على إلقاء الحجارة وإشعال الإطارات بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع في وسط مدينة الخليل.



وصلت مسيرة انطلقت من مدينة رام الله إلى حاجز "بيت إيل" العسكري شمال المدينة، وأطلق الجنود قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاهها لتفريقها.

في مدينة بيت لحم، خرج المئات في مسيرة وصلت إلى برج المراقبة العسكري الإسرائيلي شمالي المدينة، وأحرق المحتجون دمية تمثل الرئيس الأمريكي منددين أيضا بملك البحرين والعاهل السعودي. الرفض يجمع فتح وحماس رغم حالة الانقسام بين فتح التي تقود السلطة في الضفة الغربية وحماس التي تسيطر على قطاع غزة، فقد أعلنت الحركتان رفضهما لورشة المنامة.

قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في كلمة أمام مؤتمر شعبي حضره قادة الفصائل في غزة إن ورشة المنامة "مؤتمر سياسي بغطاء اقتصادي وإغراءات مالية وأهدافه خبيثة".

هنية: الورشة تهدف "للتمهيد لتصفية القضية الفلسطينية وفتح باب التطبيع مع الدول العربية.

دعا الرئيس محمود عباس "للبقاء في غزة أو في القاهرة لبناء استراتيجية وطنية".

من جانب آخر، شهد قطاع غزة المحاصر إضرابا شاملا، أغلقت فيه المؤسسات العامة والخاصة والمحال التجارية أبوابها.

تظاهرت عشرات النساء في مدينة بيت لاهيا في شمال القطاع، وأحرقن صورا للرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات: أية خطة تتضمن عناصر إنهاء القضية الفلسطينية وإلغاء وجود شعبها مرفوضة سلفاً من الجانب الفلسطيني وغير قابلة للنقاش أو التفاوض.

عريقات: ما تدافع عنه الإدارة الأمريكية هو قراراتها الأحادية وغير القانونية، وتطبيع ودعم المشروع الاستيطاني الاستعماري من أجل ترسيخ الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.

الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة: مبادرة السلام العربية التي أقرتها القمم العربية والاسلامية، وأصبحت جزءاَ من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1515 خط أحمر.

أبو ردينة: لا يمكن لكوشنر أو غيره إعادة صياغة المبادرة نيابة عن القمم العربية والإسلامية.

أبو ردينة: لا يمكن لكوشنر أو غيره إعادة صياغة المبادرة نيابة عن القمم العربية والإسلامية. أبو ردينة: السلام لن يكون بأي ثمن.

أبو ردينة: هدف ورشة المنامة هو التمهيد لإمارة في غزة، وتوسيعها والتخطيط لفصلها عن الضفة الغربية، وتهويد القدس.