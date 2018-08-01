تكنولوجيا
الأربعاء 1 أغسطس 2018 10:40

شاهد: تطبيق لمكافحة الحرائق يؤهل 4 فلسطينيات لمسابقة عالمية

أتاحت مكافحة مجموعة صغيرة من الطالبات الفلسطينيات للحرائق باستخدام تكنولوجيا الواقع الافتراضي، لهن فرصة للمشاركة في مسابقة تكنولوجية عالمية بالولايات المتحدة.

فقد صممت أربع طالبات بالمرحلة الثانوية تطبيق (بي أفاير فايتر) أو (كن رجل إطفاء) على الهواتف المحمولة لزيادة الوعي بشأن الحرائق واحتوائها أو منع حدوثها من البداية.

وسيتنافس الفريق الفلسطيني مع فرق فتيات من كندا والهند وإسبانيا والولايات المتحدة في مسابقة (تكنوفيشن) الدولية التي تُقام في وادي السيليكون بأمريكا.

وتهدف المسابقة، التي تدعمها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، إلى تعليم الفتيات المهارات التي يحتجنها ليصبحن رائدات أعمال تكنولوجية وقائدات.

وللتحضير للمسابقة تستخدم الفتيات معمل كمبيوتر في جامعة النجاح في نابلس بالضفة الغربية.

واللمسات النهائية هذه حاسمة في المسابقة الساخنة التي جرى فيها تصفية عدد الفرق من مئات الفرق التي تنتمي لأكثر من 100 دولة إلى 12 فريقًا فقط في المرحلة النهائية.

ويذكر الموقع الالكتروني لمسابقة (تكنوفيشن) أنها أكبر برنامج عالمي لريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا للفتيات بين عشرة أعوام و18 عامًا.

ويضيف الموقع أن المسابقة وصلت إلى 15 ألف فتاة في أكثر من 100 دولة في أنحاء العالم.

المصدر
رويترز
كلمات مفتاحية
طاليات فلسطينيات
الضفة الغربية
الولايات المتحدة
مسابقة تكنولوجية
مسابقة عالمية
أمريكا
تطبيق افتراضي

اقرأ أيضا

Thumbnail
اتهام رئيس حملة ترمب السابق بالكذب والتهرب الضريبي
Thumbnail
النفط يوسع خسائره بعد أكبر انخفاض شهري في عامين

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم