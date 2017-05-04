علوم وتكنولوجيا
الخميس 4 مايو 2017 19:08

شاهد: تطبيق للصم يحول الصوت والكلمات إلى لغة إشارة

تطور شركة سعودية تطبيق "إحسان إنسان" بهدف دمج الصم أو ذوي الإعاقات السمعية في المجتمع بشكل أفضل من خلال تسهيل عملية تواصلهم مع الآخرين.

ويعمل التطبيق من خلال تحويل الصوت أو الكلمات المكتوبة إلى لغة الإشارة كي يفهمها الأصم مباشرة دون حاجة إلى مترجم.

ويعمل التطبيق عن طريق التحدث أو كتابة كلمات على الهاتف الذكي ليجري بعد ذلك ترجمة الصوت أو الكلمات النصية المكتوبة للغة الإشارة الأمر الذي لا يحتاج إلى مترجم للغة الإشارة.

والتطبيق الجديد حاليا باللغة العربية فقط لكن الشركة المطورة تعتزم إدخال لغات أجنبية أخرى عديدة تبدأها بجعل اللغة الإنجليزية بين لغات أخرى في التجارب التي تجريها في المرحلة المقبلة.

ويقول مطورو التطبيق إنه ليس مجرد مترجم لكنه يعتبر أيضا وسيلة لتحسين الاتصال مع الصم من خلال عمله كنظام دردشة.

ويمكن لمستخدمي التطبيق جعله شخصيا باختيار أحد الإصدارات الثمانية للتطبيق. وتشمل مراحل التطوير تمييز اللهجات العربية المختلفة.

 والتطبيق متاح للتحميل مجانا بهدف تجربته لمدة شهرين. وبعد مرور مرحلة التجربة سيُتاح استخدامه مقابل 20 دولارا في العام.

المصدر
رويترز
كلمات مفتاحية
صم
إعاقة سمعية
ذوي الاحتياجات الخاصة
تطبيق إلكتروني

اقرأ أيضا

Thumbnail
ارتفاع عدد قتلى مظاهرات فنزويلا إلى 34
Thumbnail
كوستا إلى الدوري الصيني مقابل 90 مليون يورو

الأكثر قراءة

  1. شاهد: لحظات رائعة للقاء الحِملان بأمهاتها
  2. شاهد: هوس التصوير يُسقط فتاة من أعلى بناية
  3. شاهد: حادث تحرش جماعي بفتاة في مدينة الزقازيق
  4. شاهد: حارس يحرز هدفا لفريقه في الثانية الأخيرة من المباراة
  5. شاهد: شيف شهير يقطع يده على الهواء