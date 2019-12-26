قطر
الخميس 26 ديسمبر 2019 20:53

شاهد: تطبيق تيك توك يدمر أبناءنا

تطبيق التيك توك يرسخ مجموعة من المعتقدات الخاطئة عند المراهقين

قال أحمد صبحي الاختصاصي النفسي لبرنامج حوار مباشر في حلقة عن تطبيق التيك توك إن المراهق يشغل نفسه بمشاهدة المشاهد المثيرة ومن خلال التطبيق و يستطيع تحقيق الشهرة بفيديو 15 ثانية إلى جانب الدخل المادي فلماذا يتعلم الشباب؟

وأضاف صبحي عندما لا يجد المراهق متابعين ولا يحقق جماهيرية يحدث الإحباط السريع ويمكن أن يحدث إضطرابات مزاجية وفي مرحلة الطفولة يحظر على أبنائنا مشاهدة مشاهد العري الموجودة في التطبيق.  

المصدر
الجزيرة مباشر
كلمات مفتاحية
تيك توك
المراهقون
الشباب
أطفال
غناء
رقص

اقرأ أيضا

Thumbnail
قرار سيادي مغربي يثير غضب إسبانيا
Thumbnail
شاهد: وفاة مسن أثناء انتظاره للحصول على أسطوانة غاز في دمشق

الأكثر قراءة

  1. قرار سيادي مغربي يثير غضب إسبانيا
  2. شاهد: تطبيق تيك توك يدمر أبناءنا
  3. شاهد: وفاة مسن أثناء انتظاره للحصول على أسطوانة غاز في دمشق
  4. برلمان العراق يرفع جلسته إثر تلويح الرئيس بالاستقالة
  5. شاهد: هتافات ضد سفير فرنسا أثناء مشاركته في مراسم تشييع قايد صالح