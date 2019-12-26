الخميس 26 ديسمبر 2019 20:53
شاهد: تطبيق تيك توك يدمر أبناءنا
تطبيق التيك توك يرسخ مجموعة من المعتقدات الخاطئة عند المراهقين
قال أحمد صبحي الاختصاصي النفسي لبرنامج حوار مباشر في حلقة عن تطبيق التيك توك إن المراهق يشغل نفسه بمشاهدة المشاهد المثيرة ومن خلال التطبيق و يستطيع تحقيق الشهرة بفيديو 15 ثانية إلى جانب الدخل المادي فلماذا يتعلم الشباب؟
وأضاف صبحي عندما لا يجد المراهق متابعين ولا يحقق جماهيرية يحدث الإحباط السريع ويمكن أن يحدث إضطرابات مزاجية وفي مرحلة الطفولة يحظر على أبنائنا مشاهدة مشاهد العري الموجودة في التطبيق.
المصدر
الجزيرة مباشر