شاهد: تصعيد القصف الإسرائيلي على غزة والمقاومة تتوعد برد قاس

استشهدت سيدة فلسطينية حامل متأثرة بجراحها في قصف إسرائيلي على حي الزيتون بغزة، كما استشهدت طفلتها البالغة من العمر سنة، قرب منزلهن في حي الزيتون شرق مدينة غزة.

بيان الصحة الفلسطينية:

قال أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع، في بيان: إن "السيدة فلسطين صالح أحمد أبو عرار (37 عامًا) استشهدت وهي حامل متأثرة بجراحها التي أصيبت بها في الرأس جراء الاستهداف الإسرائيلي شرقي غزة مساء اليوم".

في وقت سابق، أعلنت الصحة عن استشهاد طفلة "فلسطين" الرضيعة جراء قصف إسرائيلي على قطاع غزة.

جثة الطفل الفلسطيني أبو عرار في مشرحة في مستشفى بمدينة غزة (رويترز)

كان شاب فلسطيني قد استشهد صباح، السبت، وأصيب نحو 15 آخرين جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ صباح اليوم.

وبذلك يرتفع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ صباح السبت، لـ 3 بينهم طفلة وسيدة و12 إصابة.

تصعيد القصف الإسرائيلي:

قصفت طائرات الاحتلال أحد المباني المدنية وسط مدينة غزة بعدد من الصواريخ مما أدى لتدميره بشكل كلي.

يضم المبنى مقر وكالة الأناضول ومكتباً لشؤون الأسرى. ولم يبلغ عن وقوع اصابات في المكان.

أفاد مراسل الأناضول، نقلا عن شهود عيان ومصادر أمنية فلسطينية، بأن الطائرات الإسرائيلية منذ ظهر السبت، تشن عشرات الغارات على أراض زراعية ومواقع تتبع فصائل المقاومة الفلسطينية في أنحاء متفرقة من قطاع غزة.

صباح السبت، اندلعت موجة تصعيد، قصفت خلالها الطائرات والمدفعية الإسرائيلية عدة أهداف في غزة، فيما ردت فصائل المقاومة برشقات من الصواريخ تجاه المستوطنات المحاذية للقطاع.

أصيب 13 مستوطنًا إسرائيليا بينهم حالة "خطيرة" والباقين "بالصدمة والهلع"، جراء الصواريخ الفلسطينية المنطلقة من غزة تجاه عدد من المستوطنات، ردا على الغارات الإسرائيلية.

وأمس الجمعة استشهد 4 فلسطينيين وأصيب 51 آخرين، جراء قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي موقعا لحركة "حماس"، واعتداء قواته على متظاهرين مشاركين في فعاليات مسيرة "العودة.

فصائل المقاومة تعلن مسؤوليتها:

أعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة مسؤوليتها عن قصف مستوطنات ومواقع للاحتلال الاسرائيلي في غلاف غزة منذ صباح اليوم، بعشرات الرشقات الصاروخية، وذلك رداً على إيغالِ قوات الاحتلال في دماء أبناء الشعب الفلسطيني، وتعمده استهداف واغتيال المقاومين في المواقع العسكرية أمس الجمعة.

أكدت الغرفة المشتركة للمقاومة في بيان صحفي أنها سترد على ما وصفته بالعدوان وفق ذلك، وحذرت بأن ردها سيكون أقسى وأكبر وأوسع في حال تمادي الاحتلال في عدوانه.

إطلاق الصواريخ من غزة باتجاه إسرائيل (رويترز)

اجتماع المجلس الوزاري الامني المصغر في إسرائيل:

دعا رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو المجلس الوزاري الامني المصغر إلى اجتماع طارئ غداً الأحد على خلفية الموقف الامني المتصاعد مع قطاع غزة.

تأتي الدعوة بعد شهر ونصف الشهر من انقطاع هذا المجلس عن عقد اجتماعات.

صدر القرار بينما كان نتنياهو بوصفه وزيرا للدفاع، يرأس اجتماعا امنيا عسكريا في مقر وزارة الدفاع في تل ابيب يشارك فيه كبار قادة الجيش والاجهزة الامنية المختلفة.

صفقة القرن:

رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس ما تقدمه أمريكا فيما يتعلق بالقدس أو اللاجئين أو الحدود أو المستوطنات.

قال عباس خلال افتتاح عدة مشاريع في محافظة أريحا والاغوار ظهر السبت، إن التصريحات الاخيرة لجاريد كوشنر مستشار ِالرئيس الأمريكي، غيرُ مقبولة.

وأعلن جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وكبير مستشاريه، أمس الأول الخميس، أنّ خطته المنتظرة للسلام في الشرق الأوسط ستكرّس القدس كعاصمة لإسرائيل ولن تأتي على ذكر حلّ الدولتين.

وصفقة القرن هي خطة السلام الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية، ويقوم على إعدادها كوشنر وجيسون غرينبلات المبعوث الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط.

وتتألف الخطة من شقين رئيسيين أحدهما سياسي ويتعلق بالقضايا الجوهرية مثل وضع القدس في مقابل شق اقتصادي يهدف إلى مساعدة الفلسطينيين على تحسين أوضاعهم.