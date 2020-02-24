مصر
الاثنين 24 فبراير 2020 18:00

شاهد: تصريحات لعمرو موسى عن تركيا تُغضب مؤيدي النظام المصري

المرشح الرئاسي السابق عمرو موسى في برنامج الحكاية
المرشح الرئاسي السابق عمرو موسى في برنامج الحكاية
مواقع التواصل
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر جانبًا من تصريحات المرشح الرئاسي السابق عمرو موسى، قال فيها إن تركيا دولة ديمقراطية ومن الممكن أن تصبح علاقتها بمصرجيدة.

وأضاف موسى في برنامج على قناة "إم بي سي مصر" أن تركيا تتعامل مع القوتين العالميتين (أمريكا وروسيا) بذكاء واضح. 

وفي معرض رده على سؤال: هل ممكن أن تكون العلاقات جيدة بين مصر وتركيا؟ أجاب موسى "طبعًا، بل يجب أن تكون العلاقات بين البلدين جيدة".

وخلال الحوار نفسه، قال موسى إن الدولة التركية قائمة على تحركات استراتيجية واضحة، واستفادت من سياسة الاتحاد الأوربي، مضيفا أنها أكثر خطورة من إيران، بسبب سياستها الخارجية واقتصادها القوي.

وفي السياق، هاجم بعض رواد مواقع التواصل عمرو موسى، مؤكدين أن العلاقات بين مصر وتركيا غير ممكنة، وحمّلوه تبعات فشل بعض الملفات العربية، وأنه صاحب كاريزما كلامية فقط.

في حين أيده بعضهم معتبرين أن تصريحاته صادرة عن دبلوماسي ورجل يدرك جيدًا معنى السياسة وأبعادها وتعقيداتها.

 

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل الاجتماعي
وكالات
كلمات مفتاحية
عمرو موسى
تركيا
النظام المصري
سياسة
إيران

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