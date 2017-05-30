ترمب
الثلاثاء 30 مايو 2017 11:10

شاهد: تصرف غريب من ترمب خلال عزف السلام الوطني

شهد احتفال إحياء ذكرى الجنود الأمريكيين الذين لقوا حتفهم أثناء الخدمة العسكرية تصرفا غريبا من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

فخلال عزف السلام الوطني، بدا وكان الرئيس الأمريكي يتمايل مع الموسيقى قبل أن يبدأ في غناء النشيد الوطني للولايات المتحدة.

ويقف المسؤولون بدون أي حركة خلال عزف السلام الوطني كعلامة للاحترام والتقدير.

ووضع ترمب إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول في مقبرة أرلينجتون العسكرية في فيرجينيا وذلك قبل أن يلقي خطابا لإحياء ذكرى الجنود الذين قضوا نحبهم في الحروب.

المصدر
أسوشيتد برس
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