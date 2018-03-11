فلسطين المحتلة
الأحد 11 مارس 2018 21:40

شاهد: تشييع فلسطيني استشهد في اشتباكات مع إسرائيليين

شيع عشرات الفلسطينيين قرب مدينة نابلس في الضفة الغربية (الأحد) جثمان فلسطيني استشهد بالرصاص في اشتباك بين فلسطينيين ومستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة.

وذلك بعد اندلاع المواجهات بين سكان مستوطنة يهودية وقرية فلسطينية قريبة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن جنودا وصلوا إلى الموقع "واستخدموا وسائل فض أعمال الشغب وأطلقوا الرصاص الحي". وأضاف أنه سيتم النظر في ملابسات الحادث.

وقال مسؤولون فلسطينيون إن شابا عمره 19 عاما استشهد وأصيب شخص آخر لكن لم يعرف ما إذا كان ذلك برصاص الجنود أم المستوطنين الإسرائيليين.

ويعيش نحو 550 ألف إسرائيلي في مستوطنات بالضفة الغربية والقدس الشرقية اللتين يعيش فيهما أكثر من 2.6 مليون فلسطيني.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
كلمات مفتاحية
فلسطين المحتلة
إسرائيل
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال
المستوطنون
المستوطنات الإسرائيلية
الضفة الغربية
القدس

اقرأ أيضا

Thumbnail
شاهد: ديبالا يقود يوفنتوس للفوز على أودينيزي
Thumbnail
بوتين أمر بإسقاط طائرة ركاب عام 2014

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم