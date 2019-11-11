فلسطين المحتلة
الاثنين 11 نوفمبر 2019 21:02

شاهد: تشييع فلسطيني استشهد برصاص إسرائيلي جنوبي الضفة

شيّع مئات الفلسطينيين الإثنين، جثمان شاب استشهد برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
التفاصيل
  • وأدى المشيعون صلاة الجنازة على جثمان الشاب عمر هيثم البدوي (22 عاما)، في مسجد "العروب الكبير"، بمخيم العروب للاجئين، شمالي مدينة الخليل، قبل أن يُوارى الثرى في مقبرة المخيم.
  • وردد المشاركون بالجنازة هتافات تندد بالاعتداءات الإسرائيلية، وتطالب بمحاسبة الاحتلال على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني.
  • وعقب التشييع، اندلعت مواجهات بين العشرات من الشبان الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي على مدخل مخيم العروب، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.
  • وفي وقت سابق الإثنين، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب "البدوي" متأثرا بإصابته بعد أن أطلق عليه قوات الاحتلال الرصاص.
  • أظهرت لقطات فيديو قوات الاحتلال وهي تطلق الرصاص بدم بارد على البدوي بعد امتثاله لأوامر جنود الاحتلال بمخيم العروب وخرج وهو أعزل يرفع يديه.
  • ووقعت مواجهات عقب قمع القوات الإسرائيلية لمشاركين في مسيرات خرجت بالمخيم ضمن فعاليات إحياء الذكرى الـ15 لوفاة الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات.

 

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
كلمات مفتاحية
فلسطين المحتلة
استشهاد
عمر البدوي
الاحتلال الإسرائبلي

اقرأ أيضا

Thumbnail
تركيا تبدأ ترحيل أسرى من مقاتلي تنظيم الدولة
Thumbnail
ليفربول ومانشستر سيتي: قمة بريميرليغ والوعي الخططي

الأكثر قراءة

  1. تركيا تبدأ ترحيل أسرى من مقاتلي تنظيم الدولة
  2. شاهد: تشييع فلسطيني استشهد برصاص إسرائيلي جنوبي الضفة
  3. ليفربول ومانشستر سيتي: قمة بريميرليغ والوعي الخططي
  4. الاتحاد الأوربي يتفق على فرض عقوبات على تركيا
  5. الجيش العراقي: رصدنا بعض المنفلتين وسط المتظاهرين وسنتعقبهم