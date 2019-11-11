الاثنين 11 نوفمبر 2019 21:02
شاهد: تشييع فلسطيني استشهد برصاص إسرائيلي جنوبي الضفة
شيّع مئات الفلسطينيين الإثنين، جثمان شاب استشهد برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
التفاصيل
"الانتقام الانتقام .. يا شهداء الأقصى و يا القسـ|ام"..#شاهد هتافات المشاركين في جنازة الشهيد عمر البدوي بمخيم العروب في الخليل. pic.twitter.com/ccIpcYwIiv— وكالة شهاب (@ShehabAgency) November 11, 2019
- وأدى المشيعون صلاة الجنازة على جثمان الشاب عمر هيثم البدوي (22 عاما)، في مسجد "العروب الكبير"، بمخيم العروب للاجئين، شمالي مدينة الخليل، قبل أن يُوارى الثرى في مقبرة المخيم.
- وردد المشاركون بالجنازة هتافات تندد بالاعتداءات الإسرائيلية، وتطالب بمحاسبة الاحتلال على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني.
- وعقب التشييع، اندلعت مواجهات بين العشرات من الشبان الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي على مدخل مخيم العروب، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.
- وفي وقت سابق الإثنين، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب "البدوي" متأثرا بإصابته بعد أن أطلق عليه قوات الاحتلال الرصاص.
- أظهرت لقطات فيديو قوات الاحتلال وهي تطلق الرصاص بدم بارد على البدوي بعد امتثاله لأوامر جنود الاحتلال بمخيم العروب وخرج وهو أعزل يرفع يديه.
- ووقعت مواجهات عقب قمع القوات الإسرائيلية لمشاركين في مسيرات خرجت بالمخيم ضمن فعاليات إحياء الذكرى الـ15 لوفاة الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات.
لحظات مؤثرة ..— وكالة شهاب (@ShehabAgency) November 11, 2019
جانب من وداع الشهيد "عمر البدوي" الذي ارتقى برصاص الاحتلال في مخيم العروب شمال الخليل pic.twitter.com/sAI55qwAhp
جريمة إعدام بشعة..— وكالة شهاب (@ShehabAgency) November 11, 2019
ارتكبها جنود الاحتلال بحق شاب فلسطيني حاول إطفاء نيران اندلعت في منزله أثناء مواجهات في الخليل.. pic.twitter.com/qEhdJyMgwe
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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