الأراضي الفلسطينية المحتلة
الاثنين 5 فبراير 2018 10:45

شاهد: تشييع شهيد فلسطيني في جنين واحتجاجات على مقتله

شيع مئات الفلسطينيين في مدينة جنين بالضفة الغربية (الأحد) الشهيد أحمد أبو عبيد (19 عاما) والذي قال مسؤولون إنه استشهد في اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن أبو عبيد أًصيب برصاصة في رأسه السبت خلال مواجهات شهدت رشقا بالحجارة قرب المدينة الشمالية.

وذكر الهلال الأحمر في جنين أن خمسة متظاهرين آخرين أصيبوا برصاص مطاطي في نفس الحادث.

وكان جيش الاحتلال ينفذ عمليات مداهمة في بلدة برقين غربي جنين استمرت لنحو 6 ساعات، بحثا عن المقاوم الفلسطيني أحمد جرار، الذي وجه الاحتلال إليه تهمة قتل مستوطن في الضفة الغربية في وقت سابق من هذا الشهر.

وتعهدت إسرائيل بتعقب قتلة الحاخام رازيئيل شيفاه (35 عاما)، الذي أطلق عليه النار مرات عديدة من سيارة عابرة، بينما كان يقود سيارته.

المصدر
الجزيرة مباشر
أسوشيتد برس
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رصاصة في الرأس

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