الهجرة غير النظامية
الاثنين 28 يناير 2019 13:59

شاهد: تشييع جنازة طفل مهاجر توفي في مركز احتجاز أمريكي

شيعت جنازة طفل من غواتيمالا يبلغ من العمر 8 أعوام، الإثنين، بعد وفاته الشهر الماضي في مركز احتجاز حدودي أمريكي.
التفاصيل
  • فيليب غوميز ألونزو ووالده احتجزا في 18 ديسمبر/كانون أول الماضي في "إل باسو" بولاية تكساس الأمريكية بتهمة دخول الولايات المتحدة بصورة غير نظامية.
  • بعد أيام نقل الصبي ووالده إلى مركز دورية ألاموغوردو الحدودي في نيومكسيكو.
  • لاحظ أحد أفراد عناصر تأمين الحدود علامات المرض على الصبي وجرى نقله إلى مستشفى قريب.
  • خرج الصبي من المشفى بعد أن وصف الطبيب له مضادا حيويا وخافضا للحرارة.
  • سرعان ما بدأ الصغير في القيء وارتفعت درجة حرارته وجرى نقله مجددا إلى المستشفى منتصف ليل 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي ليلفظ أنفاسه الأخيرة.
  • فيليب غوميز ألونزو هو ثاني طفل من غواتيمالا يلقى حتفه في ديسمبر/كانون الأول خلال احتجازه لدى السلطات الأمريكية، ما أشعل موجة غضب بين المدافعين عن المهاجرين.
  • يقول سكان محليون إن الأب وابنه سعيا للذهاب إلى الولايات المتحدة لإرسال أموال لإعالة الأسرة.
المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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الهجرة غير النظامية
الولايات المتحدة
غواتيمالا

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