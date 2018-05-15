مسيرة العودة
الثلاثاء 15 مايو 2018 19:01

شاهد: تشييع جثمان أصغر شهيدة في مسيرات العودة

شارك عشرات الفلسطينيين (الثلاثاء) في جنازة الطفلة الرضيعة ليلى الغندور البالغة من العمر ثمانية أشهر في مدينة غزة بعد أن قتلها الغاز المسيل للدموع.

وقالت هيام عمر، جدة الطفلة، إنها ماتت بفعل الغاز المُسيل للدموع الذي استنشقته في مخيم للاحتجاج يوم الإثنين.

وأضافت الجدة أنهم ذهبوا إلى خيام الاحتجاج حيث أطلقت القوات الإسرائيلية الغاز المُسيل للدموع ولدى مغادرتهم لاحظوا أن الطفلة عجزت عن التنفس واختنقت.

المصدر
رويترز
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الاحتلال الإسرائيلي

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