السبت 9 نوفمبر 2019 20:24
شاهد: تشيلسي يواصل صحوته ويحقق الفوز السادس على التوالي بـ"البريميرليغ"
واصل فريق تشيلسي، السبت، صحوته محققًا الانتصار السادس على التوالي في الدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريميرليغ).
التفاصيل
- تغلب تشيلسي على ضيفه كريستال بالاس بهدفين دون رد في الجولة الثانية عشر للمسابقة المحلية.
- بهذا الفوز، ارتفع رصيد تشيلسي إلى 26 نقطة لينتزع الوصافة مؤقتًا من مانشستر سيتي، بفارق خمس نقاط خلف ليفربول المتصدر، بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 15 نقطة في المركز التاسع.
- فشل لاعبو الفريقين في ترجمة الفرص التي أتيحت لهم طوال شوط المباراة الأول وترجمتها إلى أهداف لينتهي بالتعادل السلبي.
- في الشوط الثاني، كشر لاعبو تشيلسي عن أنيابهم فمع حلول الدقيقة 52 نجح في التقدم عن طريق تامي أبراهام.
- في الوقت الذي بحث فيه كريستال بالاس عن التعادل، أضاف تشيلسي هدفه الثاني عن طريق الأمريكي كريستيان بوليسيتش عندما انقض على الكرة برأسه في المرمى في الدقيقة 79.
- لم تتغير النتيجة في الدقائق المتبقية من اللقاء، ليخرج تشيلسي فائزًا باللقاء.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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