السبت 13 مايو 2017 00:10
شاهد: تشيلسي يتوج بطلا للدوري الإنجليزي
توج فريق تشيلسي بطلا للدوري الإنجليزي قبل نهاية البطولة بمباراتين وذلك بعد فوز صعب على وست بروميتش بهدف وحيد دون رد ضمن المرحلة 36 من البطولة.
وسجل ميشي باتشواي هدف تشيلسي الوحيد في الدقيقة 82.
ونجح المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي في موسمه الأول مع النادي اللندني في قيادته إلى المرة السادسة التي يفوز بها بالدوري الإنجليزي في تاريخه.
وفاز تشيلسي بالبطولة أعوام 1955 و2005 و2006 و2010 و2015.
وانفرد تشيلسي بالقمة بفارق عشر نقاط عن توتنهام هوتسبر الذي تتبقى له ثلاث مباريات.
المصدر
رويترز
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