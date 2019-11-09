السبت 9 نوفمبر 2019 21:38
شاهد: تشلسي يواصل صحوته ويحقق الفوز السادس على التوالي في "البريميرليغ"
واصل فريق تشلسي، السبت، صحوته محققًا الانتصار السادس على التوالي في الدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريميرليغ).
التفاصيل
- تغلب تشلسي على ضيفه كريستال بالاس بهدفين دون رد في الجولة الثانية عشر للمسابقة المحلية.
- بهذا الفوز، ارتفع رصيد تشلسي إلى 26 نقطة لينتزع الوصافة مؤقتًا من مانشستر سيتي، بفارق خمس نقاط خلف ليفربول المتصدر، بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 15 نقطة في المركز التاسع.
- فشل لاعبو الفريقين في ترجمة الفرص التي أتيحت لهم طوال شوط المباراة الأول وترجمتها إلى أهداف لينتهي بالتعادل السلبي.
- في الشوط الثاني، كشر لاعبو تشلسي عن أنيابهم فمع حلول الدقيقة 52 نجح في التقدم عن طريق تامي أبراهام.
- في الوقت الذي بحث فيه كريستال بالاس عن التعادل، أضاف تشلسي هدفه الثاني عن طريق الأمريكي كريستيان بوليسيتش عندما انقض على الكرة برأسه في المرمى في الدقيقة 79.
- لم تتغير النتيجة في الدقائق المتبقية من اللقاء، ليخرج تشلسي فائزًا باللقاء.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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