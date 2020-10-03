السبت 3 أكتوبر 2020 20:50
شاهد: تشلسي يسحق كريستال بالاس برباعية نظيفة
سحق تشلسي ضيفه كريستال بالاس 4-صفر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (بريميرليغ)، السبت، عندما احتفل بن تشيلويل بظهوره الأول مع الأزرق في الدوري.
وهز بن تشيلويل الشباك وهيأ فرصة تهديف لزميله المدافع كورت زوما، قبل أن يعزز جورجينيو الفوز بهدفين من نقطة الجزاء.
وبعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي، استغل تشيلويل خطأ دفاعيًا نادرًا للضيوف، وسدد في الشباك من مدى قريب، في الدقيقة 50.
وعزز تشلسي تقدمه بالهدف الثاني، في الدقيقة 66، عندما فشل الضيوف في إبعاد ركلة ركنية، وقفز زوما أعلى من الجميع وأرسل عرضية تشيلويل إلى شباك الضيوف.
⚽️🎯🙌— Chelsea FC (@ChelseaFC) October 3, 2020
🔵 4-0 🦅 [84'] #CHECRY pic.twitter.com/oVlhV9Ubgg
وعزز جورجينيو تقدم فريقه عندما نفذ ركلتي جزاء أحرو منهما الهدفين الثالث (في الدقيقة 73) والرابع (قبل نهاية المباراة بخمس دقائق).
وحافظ تشلسي على نظافة شباكه نظيفة للمرة الأولى في الموسم الحالي.
المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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