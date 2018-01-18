بريطانيا
الخميس 18 يناير 2018 12:27

شاهد: تسمية مولود حيوان "أكاب" في لندن باسم خطيبة الأمير هاري

احتفل العاملون في حديقة حيوان لندن، بالزفاف الملكي المقبل بتسمية حيوان "أكاب" مولود حديثًا، باسم خطيبة الأمير هاري الأمريكية.

ومن المقرر أن تتزوج ميغان ماركل من الأمير البريطاني في احتفال في قلعة ويندسور في 19 مايو/أيار.

وولد الحيوان الذي أطلق عليه اسم ميغان في ديسمبر/كانون ثان وبات الأكثر تفضيلًا لدى زوار حديقة حيوان لندن.

ورأى العاملون في الحديقة أن قدوم ميغان إلى حديقة الحيوان فرصة لزيادة الوعي بحيوان "أكاب" وهو من الأنواع المهددة بالانقراض.

والأكاب هو حيوان ثديي ينتمي لعائلة الزرافة، موطنه الأصلي في منطقة أفريقيا الوسطى، وأثار الأكاب حيرة العلماء بسبب جسمه الغريب، فشكله مزيج من الزرافات والحمير الوحشية.

المصدر
أسوشيتد برس
الجزيرة مباشر
كلمات مفتاحية
حديقة حيوان لندن
أكاب
مهدد بالانقراض
مولود حديثا
تسمية
خطيبة الأمير هاري
بريطانيا

اقرأ أيضا

Thumbnail
السيسي يكلف مدير مكتبه بتسيير أعمال جهاز المخابرات العامة
Thumbnail
لأول مرة في العالم.. وزيرة لمواجهة مشكلة "الشعور بالوحدة"

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم