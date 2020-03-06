شاهد: تسليم اختبار كورونا لسفينة تخضع للحجر الصحي عبر مروحية

سلم أفراد من القوة البرّية للحرس الوطني لولاية كاليفورنيا الأمريكية، معدات اختبار طبية، لسفينة سياحية، تخضع للحجر الصحي في البحر منذ أيام، توفى شخص كان على متنها.

وجري نقل أجهزة الفحص الطبية الخاصة بالتعرف على فيروس كورونا إلى السفينة جوا، ثم تعود بالعينات لتحليلها في مختبر تابع للدولة في منطقة (سان فرانسيسكو باي) في عملية يتوقع أن تظهر في غضون ساعات.

وقام أفراد الحرس الوطني الأمريكي الخميس، بتسليم المعدات الخاصة بمجموعات اختبار فيروس كورونا إلى سفينة الرحلات الراسية قبالة كاليفورنيا، من على مروحية كانت تحلق فوق السفينة، حيث قامت بإسقاط مجموعة الاختبار الطبية مع فريق طبي.

وكان حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية جافين نيوسوم، أعلن حالة الطوارئ في الولاية من أجل التصدي لانتشار فيروس كورونا، حيث سجلت الولاية 53 حالة إصابة.

ونقلت وكالة بلومبرغ عن نيوسوم القول إن ذلك الإعلان يسمح للولاية بتخفيف اللوائح بالشكل الذي يتناسب مع تلك الجهود، ومن المقرر أن تتلقى الولاية 37 مليون دولار في شكل منح طارئة.

مروحية تسلم اختبار كورونا لسفينة تخضع للحجر الصحي

الأميرة الكبرى

كانت السلطات هناك منعت السفينة السياحية التي حملت من قبل راكبين مصابين بفيروس كورونا من العودة لمينائها في سان فرانسيسكو بعد رحلة إلى هاواي، وذلك بعد إصابة ما لا يقل عن 20 شخصا بأعراض شبيهة بالإصابة بالفيروس.

وقال حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم إن السفينة غراند برنسيس ستبقى في البحر إلى حين إجراء فحوصات على الركاب وأفراد الطاقم المصابين بتلك الأعراض وتحديد إن كانوا مصابين أم لا.

وقال إنه سيجري نقل أجهزة الفحص الطبية الخاصة بالتعرف على فيروس كورونا إلى السفينة جوا وتحليلها في مختبر تابع للدولة في منطقة سان فرانسيسكو باي، وأوضح "لذا نحجز تلك السفينة التي تحمل آلاف الركاب قبالة الساحل وسنجري تلك الفحوص وسنعود بالنتائج".

وكانت الاختبارات قد أثبتت إصابة راكبين سافرا على نفس السفينة الشهر الماضي في رحلة بين سان فرانسيسكو والمكسيك بفيروس كورونا، ويقول مسؤولون بقطاع الصحة إنهما ربما أصيبا بالمرض وهما على السفينة.

وتوفي أحدهما، وهو رجل مسن كان يعاني من مشاكل صحية أخرى، هذا الأسبوع في أول وفاة مسجلة نتيجة فيروس كورونا في كاليفورنيا، وقال نيوسوم إن الثاني في حالة صحية متردية.

يذكر أن السفينة تابعة لنفس الشركة التي تملك سفينة "أميرة الماس" التي أمضت الجزء الأكبر من شهر فبراير/شباط الماضي قيد الحجز الصحي في يوكوهاما اليابانية، وتم الكشف عن نحو 700 حالة إصابة بكورونا على متنها.