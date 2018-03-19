الاثنين 19 مارس 2018 10:04
شاهد: تسديدة قوية تمزق شبكة المرمى ولاعبون يصلحونها
تدخل لاعبون لإصلاح شبكة مرمى بعدما تمزق جزء منها بسبب تسديدة قوية خلال لقاء ميلبورن سيتي وسينترل كوست مارينرز (الأحد) في الدوري الأسترالي لكرة القدم.
وتوقف اللعب فجأة في الدقيقة 63 بسبب تسديدة قوية من لاعب ميلبورن، ليروي جورج، ما خلق فجوة بين الشبكة والقائم واضطر الحكم لإصلاح الشبكة قبل استئناف اللعب.
وقام اللاعبون والحكام بإصلاح الشبكة وسط هتاف وتصفيق حاد من المشجعين، وفي النهاية أضاف الحكم غاريد جيليت ثماني دقائق نتيجة توقف اللعب.
المصدر
أسوشيتد برس
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