كندا
السبت 2 سبتمبر 2017 10:25

شاهد: تسجيل رقم قياسي جديد في تحدي "لحية النحل"

سجل خوان كارلوس نوغوز أورتيز رقمًا قياسيًا جديدًا في تحدي تشكيل "لحية النحل" بمدينة تورونتو الكندية، بعد أن مكث بهدوء وصبر لمدة 61 دقيقة ووجهه مغطى بطبقة من النحل.

أورتيز الذي يعمل في مزرعة نحل عسل في أونتاريو، تجاوز الرقم القياسي السابق بنحو 8 دقائق.

وقال لوسائل الإعلام إنه مبتدئ في هذا النوع من التحدي، وأنه أقدم على تشكيل لحية النحل مرتين فقط قبل أن يدخل التحدي ويسجل الرقم القياسي الجديد.

وحافظ أورتيز على هدوئه وصبره خلال كامل فترة التحدي، رغم تعرضه للسعات مرتين وهو دخل الفقاعة البلاستيكية مع المئات من النحل.

يذكر أن تحدي "لحية النحل" هذا، كان في إطار حملة ترويجية لفيلم "عسل الدم" الذي تخضع الشخصية الرئيسية فيه إلى تحدٍ مشابه عند ظهورها بأحد المشاهد وقد غطي النحل وجهها بالكامل.

المصدر
رويترز
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