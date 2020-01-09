شاهد: تسجيلات هاتفية تكشف ضلوع محمد بن زايد في فضائح فساد في ماليزيا

كشفت تسجيلات مكالمات هاتفية لرئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد عن ضلوع الاثنين في فضائح فساد بماليزيا والتغطية على أخرى بالولايات المتحدة.

ونشرت هيئة مكافحة الفساد في ماليزيا تسجيلا لمكالمتين هاتفيتين بين الرجلين بشأن عملية تبييض أموال في الولايات المتحدة خاصة بالصندوق السيادي "ماليزيا واحد" للتنمية العروف اختصارا " 1 MDB".

وقالت رئيسة هيئة مكافحة الفساد الماليزية لطيفة كويا إن المكالمتين كانتا في 22 يوليو/تموز 2016.

وفي المكالمة الأولى طلب بن زايد من نجيب عبد الرزاق منه وقتا قصيرا للتشاور والعود إليه.

وطلب عبد الرزاق من بن زايد تحويل أموال لرضا عزيز ابن زوجته المقيم في نيويورك،

وذلك لحمايته من ملاحقة قضائية في الولايات المتحدة بتهم غسل أموال تتعلق بالصندوق السيادي وشركة إنتاج أفلام سينمائية في هوليوود،

بحيث تظهر هذه الأموال على أنها هدية من بن زايد لتغطية نفقات إنتاج فيلم في هوليود كلف رضا عزيز عشرات الملايين من الدولارات.

وفي المكالمة، وعد بن زايد بحل قضية تبييض الأموال التي كانت منظورة أمام المحاكم الأمريكية بطلب من وزارة العدل الأمريكية.

واتفق نجيب عبد الرزاق ومحمد بن زايد آنذاك على لقاء قريب لبحث التفاصيل بما يجنبهما أي مشاكل قانونية.

وتظهر التسجيلات حذر نجيب وبن زايد من الحديث بالتفاصيل عبر الهاتف.

تفاصيل المكالمتين كالتالي:-

المكالمة الأولى

بن زايد: السيد رئيس الوزراء كيف حالك.

نجيب: أنا بخير وسعيد جدا بالحديث مع سموك، كيف أنتم.

بن زايد: الجميع بخير عندي، وكيف أسرتك.

نجيب: الأسرة بخير هنا، بالطبع نحن نواجه غيمة سوداء بسبب الإعلان أمس من قبل وزارة العدل الأمريكية، ولذلك فإن سموكم مهم جدا للخروج من هذا المأزق المرتبط بشركة ماليزيا واحد للتنمية ( وان إم دي بي) و (إمبيك) في أسرع وقت ممكن، لأن هذا أمر مزعج لكلا بلدينا، فهو أمر يسيء لماليزيا كما يسيء للإمارات العربية المتحدة وشخصيات مقربة منكم، وأتمنى أن نجد حلا في أقرب وقت ممكن ولكن أجد صعوبة في الحديث معكم عبر الهاتف فهل يمكننا اللقاء في أقرب وقت ممكن حتى نحل الإشكال.

بن زايد: السيد رئيس الوزراء هذا ممكن من ناحيتي ولكنني لدي ارتباط مع الشيخ خليفة، فهو في فترة علاج وإجراء فحوصات وعلي أن أذهب لرؤيته بعد غد، ما رأيكم أن نلتقي بعد ذلك.

نجيب: سمو الشيخ، متى يكون ممكنا من طرفكم ...

بن زايد: سوف أعود هنا بعد سبعة أيام أو ثمانية .

نجيب: سبعة أيام أو ثمانية ، آآآم

بن زايد: إذا كنت تعتبر أن هذا سيكون متأخرا، يمكنني ترتيب آخرين، يمكنك لقاء خلدون رئيس شركة الأبرار والحديث معه، وأنا أثق به جيدا، ويمكن أن ينوب عني.

نجيب: نعم .. أين سيكون سموكم يوم السبت.

بن زايد: يوم الأحد سوف أكون في زيارة للشيخ خليفة.

نجيب: متى تغادر الأحد.

بن زايد: غير متأكد.

نجيب: لست متأكدا.

بن زايد: ليس في الصباح.

نجيب: ليس في الصباح.. هل سيكون بالإمكان لقاؤك الأحد صباحا.

بن زايد: يمكنني ترتيب ذلك.

نجيب: يمكنني السفر مساء السبت ولقاؤك صباح الأحد، ونتناقش مع سموكم قبل بداية رحلتك، لأن الأمر مستعجل في الحقيقة، وإذا لم نحل المشكلة فقد تتطور.

بن زايد: هل يمكنني الاتصال بك بعد ساعتين من الآن.

نجيب: يمكن أن تتحدث معي حوالي الساعة الحادية عشرة والنصف بتوقيتنا، وهي تقريبا بعد ساعتين ونصف من الآن، هل هذا ممكن.

بن زايد: بالتأكيد، بالتأكيد، سوف أتصل بك.

نجيب: شكرا

التسجيل الثاني:

أهلا .. هل يمكنني الحديث مع معاليه.

نجيب: نعم أنا جاهز.

تفضل تحدث

بن زايد: السيد رئيس الوزراء أعتذر عن تأخري عليكم

نجيب: هههه أهلا بكم سمو الشيخ.

بن زايد: السيد رئيس الوزراء لقد تشاورت مع المستشارين عندي هنا، بالنسبة لي لا مشكلة يوم الأحد ولكن الوقت ضيق جدا، وسيكون الوقت متعارضا لكم ولي، ولذلك أريد أن أجد حلا آخر، السيد رئيس الوزراء، خلدون مخول بسلطات كاملة مني، وأنا حقيقة جاد في البحث عن حل لهذه المشكلة.

نجيب: جيد

بن زايد: لذلك أقترح أن يقابله أحد، يمكن أن تكونوا أنتم أو أي شخص تحولونه، لا أريد أن أؤخر الموضوع أكثر من ذلك، وأؤكد لك أننا جادون في البحث عن حل لما فيه مصلحة كلينا.

نجيب: نعم هي مصلحة مشتركة، يعني أنك ترى أنه لا داعي أن أسافر أنا، وحتى يعلم آخرون بالأمر.

بن زايد: نعم هناك من يتابع الأمر ....

نجيب: هل قلت أنك يمكنك أن تأتي.

بن زايد: قلت إن خلدون سوف يأتيكم السيد رئيس الوزراء، ويمكن أن يأتي وزير مع خلدون.

نجيب: متى يمكن لخلدون أن يأتي هنا.

بن زايد: سوف أتصل به الآن، هو في كاليفورنيا، ويمكنني الطلب منه التحرك فور من هناك.

نجيب: لدي طلب شخصي من سموكم، وهو يتعلق بتأشيرة ابني والمتعلقة كذلك بفيلمه، يمكن التوقيع على اتفاق مع الشيخ منصور، نريد أن نوقع اتفاقا مع الشيخ منصور عندما يكون موجودا حسب جدول أعماله، وهذا يظهر الأمر على أنه قانوني، وأنه صفقة تميل وليس غسل أموال، فهو حاليا يتعرض لضغط كبير في الولايات المتحدة، وأنا قلق عليه إذا ما صنعوا منه كبش فداء، وسأكون شاكرا إن عقدنا صفقة تكون حلا وسأكون شاكرا إن أمكن التوقيع على هذه الاتفاقية بسرعة، حتى يمكن لمن يفوضه الشيخ منصور أن يبدأ بدفع المبلغ، حتى تظهر المعاملة على أنها شرعية، وعندما يستلم المبلغ سوف يظهر مصدر الأموال، فهو لا يعلم من أين جاءت، لا أريده أن يكون ضحية، فعندما لا يعلم مصدر الأموال فإنه لن يصدق أنها من الأبرار التي يرأسها الشيخ منصور، وأتذكر سمو الشيخ أنك ذكرته وطلبت لقاءه عندما كنا في أبوظبي.

بن زايد: سوف نعمل ما في وسعنا.

نجيب: أريد الانتهاء من العقد بسرعة سمو الشيخ، وهذا طلب خاص مني، في أقرب وقت، حبذا لو يكون توقيع العقد في يوم الإثنين أو الثلاثاء، هل يمكنكم اقتراح كيف يمكن أن يتم ذلك؟

بن زايد: ( التسجيل غير واضح) نعم نعمل على الموضوع السيد رئيس الوزراء.

نجيب: كل ما يعمله هو إنتاج أفلام، وقد كان الشيخ منصور عرض عليه قرضا من شركة الأبرار، وكذلك ذكرته لي عندما كنا على العشاء في المطعم كما تذكر، وأبديت استعداداك لمساعدته، وكان الأمر على ما يرام، ولكن الآن يريد ربطه بأموال "وان إم دي بي"، وهو ما سبب صدمة له.

بن زايد: لا تقلق سيادة رئيس الوزراء.