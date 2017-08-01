رفع الأثقال
الثلاثاء 1 أغسطس 2017 00:18

شاهد: تزايد شعبية رفع الأثقال في لبنان

تتزايد أعداد الرياضيين الذين يشاركون في مسابقات رفع الأثقال في لبنان، ليشكلوا جماعة من المتحمسين لهذه الرياضة من الجنسين الرجال والنساء.

وقال حسنين مقلد رئيس الإتحاد اللبناني لرفع الأثقال والقوة والتربية البدنية إن هذه الرياضة شهدت ازدهارا وزيادة في شعبيتها وتضاعف عدد اللاعبين في السنوات الخمس الماضية مع تزايد عدد الرياضيين المشاركين في المسابقات الإقليمية والوطنية.

وأعربت لاعبات عن شغفهن بهذه الرياضة التي أسهمت في تحسين لياقتهن والشعور بالثقة والقوة رغم نظرة البعض إليها على أنها رياضة ذكورية.

وقالت أليسار ماضي وهي صيدلانية ومدربة رياضية "أنها تعرضت لانتقادات عندما بدأت ممارسة رفع الأثقال، لكنها صممت على الاستمرار في ممارستها، مشيرة إلى أن بعض الشباب يخشى من أن تتفوق عليه فتاة.

وأضافت أليسار إن هذه الرياضة تعطي ثقة للفتاة ويتغير كل شيء للأفضل.

المصدر
رويترز
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شعبية

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