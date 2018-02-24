السبت 24 فبراير 2018 18:49
شاهد: ترودو يحضر مباراة نسائية للهوكي في الهند
حضر رئيس وزراء كندا جاستن ترودو (السبت) مباراة نسائية للهوكي في نيودلهي آخر محطات زيارته للهند التي تستمر ثمانية أيام.
ورافق ترودو، الذي قذف الكرة إيذانا ببدء المباراة، زوجته صوفي وأبرز لاعبات الهوكي في كندا هايلي ويكنهايزر.
وبعد المباراة التي استعرضت خلالها اللاعبات الهنديات مهارتهن أهدى رئيس وزراء كندا وقرينته قمصان فريق كندا للاعبات الهنديات.
وأمس (الجمعة) وقعت الهند وكندا مذكرة تفاهم في مجال الرياضة للتصدي لأي مشاكل حالية أو طارئة.
المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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