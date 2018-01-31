مصر
الأربعاء 31 يناير 2018 19:54

شاهد: ترميم ألعاب توت عنخ آمون لعرضها في المتحف المصري الكبير

يعكف خبراء ترميم في مصر هذه الأيام على ترميم مجموعة من الألعاب والمقتنيات الشخصية للفرعون توت عنخ آمون من المقرر أن تُعرض للمرة الأولى في المتحف المصري الكبير.

تتضمن المقتنيات التي لا تُقدر بثمن مجموعة ألعاب بينها طائر بجعة وبجعة ترقد على بيض يقول خبراء إنها كانت تستخدم لأغراض تربوية من أجل المساعدة في تعريف الملك الصغير بعالم مملكة الحيوان.

وتشمل المقتنيات كذلك ملابس وأحذية وأثاثا معظمه إما مصنوع من الذهب أو مطلي بالذهب.

وقال خبراء في المتحف المصري الكبير إن مقبرة الملك الذهبي بها "تنوع كبير في القطع الأثرية والخامات والمواد الأثرية" مما يوضح تكنولوجيا الصناعة المتطور جداً في مصر الفرعونية.

وأشار الخبراء إلى أن القطع "كانت داخل مخازن المتحف المصري بالتحرير منذ عام ١٩٣٣، منذ نقل كارتر لمجموعة الملك إلى المخازن بالمتحف، وظلت موجودة داخل المخازن حتى عام ٢٠١٣ عندما تم نقلها إلى مركز الترميم لإعدادها للعرض لأول مرة داخل المتحف المصري الكبير".

وعُثر على مجموعة الألعاب والمقتنيات في مقبرة الملك توت عنخ آمون التي اكتشفها عالم الآثار الانجليزي هوارد كارتر في نوفمبر/ تشرين الثاني 1922.

ومن المقرر افتتاح المتحف المصري الكبير جزئيا أواخر العام الجاري، ويكتمل المتحف بشكل نهائي في 2022.

المصدر
رويترز (578501
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أثار فرعونية
توت عنخ آمون
المتحف المصري
المتحف المصري الكبير

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