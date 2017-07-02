الولايات المتحدة
الأحد 2 يوليو 2017 21:01

شاهد: ترمب ينهال ضربا على سي إن إن

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على حسابه على موقع تويتر مقطع فيديو لمباراة مصارعة ينهال فيها بالضرب على شعار شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية الذي تم وضعه على رأس رجل.

واتهم ترمب الشبكة ووسائل إعلام أمريكية بارزة أخرى بأنها تقدم "أنباء وهمية".

ونددت الشبكة بتغريدة ترمب ووصفتها بأنها "سلوك صبياني لا يرقى لمنزلة منصبه".

ونشرت الشبكة بيانا قالت فيه "إنه ليوم حزين عندما يشجع رئيس الولايات المتحدة على العنف ضد الصحفيين".

وأضافت: "سنظل نقوم بأعمالنا، وينبغي عليه القيام بهذا".

المصدر
وكالة الأنباء الألمانية
تويتر
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دونالد ترامب
ترمب
تويتر
سي إن إن

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