مساءلة ترمب
الخميس 6 فبراير 2020 01:01

شاهد: ترمب ينجو من العزل بعد تبرئة مجلس الشيوخ

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
غيتي
نجا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من العزل من منصبه بعد أن برأه مجلس الشيوخ من تهمتي إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.

وصوت 52 عضوا من مجلس الشيوخ ضد إدانة ترمب بإساءة استخدام سلطات منصبه مقابل 48 عضوا صوتوا مع الإدانة.

وفي التهمة الثانية المتعلقة بعرقلة عمل الكونغرس، صوت 53 عضوا ضد إدانة ترمب مقابل تصويت 47 عضوا لصالح الإدانة.

وبعد دقائق من التصويت نشر الرئيس ترمب على حسابه على تويتر مقطعا ساخرا يقول "ترمب إلى الأبد".

وقبل ساعات من التصويت، انشق السناتور الجمهوري ميت رومني عن حزبه وأعلن أنه سيصوت مع إدانة ترمب.

وكان الأمر يتطلب موافقة 67 عضوا من أعضاء مجلس الشيوخ المئة، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، لعزل الرئيس من منصبه بناء على التهمتين اللتين وجههما إليه مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، في 18 ديسمبر/ كانون الأول الماضي فيما يتعلق بحجب مساعدات أمنية عن أوكرانيا.

المصدر
وكالات
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دونالد ترمب

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