استثمارات ترمب
السبت 5 أغسطس 2017 12:17

شاهد: ترمب يمارس مهامه من منتجعه بسبب صيانة البيت الأبيض

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى مطار "موريستاون" مساء الجمعة ليبدأ عطلته في ملعب غولف في بدمينستر بولاية نيو جيرسي في نهاية أسبوع مضطرب آخر في البيت الأبيض.

ويتوقع أن يظل ترمب 17 يوما، يمارس خلالها مهامه الرئاسية، في أول إجازة ممتدة له منذ توليه منصبه.

واستقل ترمب مروحيته ، ليبدأ فترة عمله بعيدا عن البيت الأبيض، فيما يواجه تحديات تتمثل في التحقيق الروسي الذي يأخذ نطاقه في الاتساع وتداعيات الجهود الفاشلة الرامية إلى إصلاح تشريع الرعاية الصحية.

وأمضى ترمب ساعاته الأخيرة في واشنطن في زيارة لمسؤولي الطوارئ لبحث تهديد موسم الأعاصير الصيفية، كما أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ولم يعقد ترمب مؤتمرا صحفيا كما كان يفعل أسلافه في بعض الأحيان قبل مغادرتهم في عطلة.

وتعد رحلة ترمب إلى نادي الجولف فى بادمينستر، التي تبعد نحو 75 ميلا عن مدينة نيويورك، هي الأخيرة في سلسلة من الزيارات التي قام بها إلى الممتلكات التي تديرها شركاته خارج واشنطن، بما في ذلك منتجع "مار- ايه لاجو" في فلوريدا ونادي ترمب الوطني للجولف في فيرجينيا.

وتتزامن رحلة ترمب مع إجراء تجديد في الجناح الغربي للبيت الأبيض، حيث ، يعمل الرئيس وموظفوه بما في ذلك تركيب نظام تكييف جديد وأعمال الصيانة الأخرى. 

وأكد البيت الأبيض أن ترمب بحاجة الى المغادرة بسبب التجديدات وسيواصل العمل من نيو جيرسي. 

وقبل يوم من بدء إجازته، ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أن المحامي الخاص روبرت مولر قام بإنشاء لجنة تحكيم كبرى في واشنطن للتحقيق فى مزاعم تدخل روسيا في انتخابات عام 2016.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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ترمب
نيوجيرسي
منتجع
البيت الأبيض
صيانة
ملعب غولف

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