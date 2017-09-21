مصر وأمريكا
الخميس 21 سبتمبر 2017 01:05

شاهد: ترمب يلتقي بالسيسي في نيويورك

التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال ترمب في تصريحات للصحفيين بحضور السيسي: "إنه لشرف عظيم أن تكون معنا اليوم... وقد عملنا مع لفترة طويلة وبشكل جاد، وحققنا الكثير من التقدم على عدد من الأصعدة".

وأضاف ترمب أن العلاقات مع السيسي "جيدة جدا.. ونتطلع إلى استمرارها اليوم وغدا".

ومن جانبه وجه السيسي الشكر لترمب على إتاحة الفرصة للالتقاء به وعلى "كل الدعم الذي يقدمه لمصر".

المصدر
رويترز
الجزيرة مباشر
كلمات مفتاحية
السيسي
ترامب
لقاء
مؤتمر صحفي
اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

اقرأ أيضا

Thumbnail
شاهد: بيتيس يهزم ريال مدريد في عقر داره بهدف نظيف
Thumbnail
صراع مبكر بين يوفنتوس ونابولي على صدارة الدوري الإيطالي

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم