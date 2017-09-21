الخميس 21 سبتمبر 2017 01:05
شاهد: ترمب يلتقي بالسيسي في نيويورك
التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وقال ترمب في تصريحات للصحفيين بحضور السيسي: "إنه لشرف عظيم أن تكون معنا اليوم... وقد عملنا مع لفترة طويلة وبشكل جاد، وحققنا الكثير من التقدم على عدد من الأصعدة".
وأضاف ترمب أن العلاقات مع السيسي "جيدة جدا.. ونتطلع إلى استمرارها اليوم وغدا".
ومن جانبه وجه السيسي الشكر لترمب على إتاحة الفرصة للالتقاء به وعلى "كل الدعم الذي يقدمه لمصر".
المصدر
رويترز
الجزيرة مباشر
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