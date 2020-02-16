شاهد: ترمب يستعرض بسيارته على حلبة سباق دايتونا 500 للسيارات
وقام ترمب بلفة على مضمار الحلبة الشهيرة في سيارته الرئاسية، المعروفة باسم "الوحش"، قبل بدء السباق الذي يشهده جمهور مؤلف من 100 ألف شخص.
President @realDonaldTrump takes a few laps around Daytona International Speedway. pic.twitter.com/H2shfXbqYk— FOX: NASCAR (@NASCARONFOX) February 16, 2020
وبعد أن طاف الموكب الرئاسي حول جزء من المضمار، توقف ترمب لالتقاط صور مع أنصاره قبل أن يواصل الجولة.
Say what you want, this is absolutely awesome!#NASCAR #DAYTONA500 pic.twitter.com/RrqODgMzMu— Cathy Brown 🏁 💻 ✍🏽🎙️ (@TheCathyBrown) February 16, 2020
وقام ترمب بدور رئيس السباق وأعطى إشارة البدء لانطلاقه قائلا: "أيها السائقون، ابدأوا تشغيل محركاتكم".
The President of the United States gives the command for the 2020 #DAYTONA500. pic.twitter.com/YJgX6vwmon— NASCAR (@NASCAR) February 16, 2020
ولم يكتف ترمب بذلك، بل خاطب السائقين والمشاركين في السباق عبر اللاسلكي متمنيا لهم "سباقا رائعا!".
President @realDonaldTrump talks to the drivers on the radio before the Daytona 500. pic.twitter.com/pTZFuPn2Ec— FOX: NASCAR (@NASCARONFOX) February 16, 2020
وتأتي مشاركة ترمب في السباق الشهير كجزء من تعزيز جهوده على مستوى الولايات المتحدة لإعادة انتخابه بعد تبرئته في محاكمته في مجلس الشيوخ الأمريكي.
ويقام سباق دايتونا 500، الذي يعد أشهر سباقات ناسكار الأمريكية للسيارات، في ولاية فلوريدا إحدى الولايات المتأرجحة التي يحتاج إلى دعمها في مسعاه للفوز بإعادة انتخابه في 2020.
ويعتقد أن الكثير من المؤيدين لترمب هم من محبي سباقات ناسكار الأمريكية للسيارات.