الاثنين 24 أبريل 2017 18:51
شاهد: ترمب يتحدث لرائدة فضاء حطمت رقما قياسيا
أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حوارا عبر الفيديو كونفرانس مع رائدة فضاء أمريكية حطمت الرقم القياسي لعدد أيام البقاء في الفضاء.
وحطمت رائدة الفضاء بيغي ويتسون الرقم القياسي للبقاء في الفضاء لأي رائد فضاء أمريكي بعدما بلغ مجموع ما قضته في الفضاء 534 يوما.
ووصلت ويتسون (57 عاما) إلى محطة الفضاء الدولية في شهر نوفمبر/تشرين الثاني مع رائدي الفضاء الروسي أوليغ نوفيتسكي والفرنسي توماس بيسكيه، وسوف تظل هناك حتى شهر سبتمبر/أيلول المقبل.
المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز