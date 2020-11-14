الانتخابات الأمريكية
الأحد 15 نوفمبر 2020 00:46

شاهد: ترمب وسط آلاف المتظاهرين في شوارع واشنطن ضد "تزوير الانتخابات"

نزل آلاف من مناصري دونالد ترمب، السبت، إلى شوارع واشنطن حيث مر موكب الرئيس الأمريكي أمامهم في وقت يتمسك بتصريحات عن عمليات تزوير واسعة حرمته الفوز في الانتخابات الرئاسية.

والمتظاهرون الذين كانوا على مقربة من البيت الأبيض قابلوا مرور ترمب المقتضب بهتافات صاخبة ولوحوا بأيديهم وأطلقوا الصفارات فيما كانوا يرفعون لافتات ورايات كتب عليها "أفضل رئيس على الإطلاق" و"أوقفوا السرقة" (للأصوات) و"ترامب 2020: لنحافظ على عظمة أمريكا".

وبحلول الظهر كان عدة آلاف من الأشخاص قد تجمعوا في ساحة فريدوم بلازا، مع استمرار وصول آخرين من جميع الجهات وهم يلوحون برايات ويهتفون "أربع سنوات أخرى" في أجواء احتفالية تذكر بمهرجان لترمب.

واستدعت مشاركة مجموعة "براود بويز" اليمينية المتطرفة في المسيرات، تواجدا أمنيا كبيرا في العاصمة لمنع صدامات مع تجمع مناهض لترمب مقرر أمام المحكمة العليا.

وتعطي نتائج الفرز الأخيرة منافس ترمب الديمقراطي جو بايدن فوزا قويا بغالبية أصوات المجمع الانتخابي للولايات، والذي تختار الرئيس، مع 306 من أصوات المجمع لبايدن مقابل 232 لترمب. ويحتاج الفوز بالرئاسة لـ 270 من تلك الأصوات على الأقل.

وقالت مرغريتا أورتوبي البالغة من العمر 49 عاما وتعمل في مجال تربية الخيول وجاءت بالطائرة من ميامي مع شقيقتها، لوكالة فرانس برس إن الانتخابات شهدت "فسادا كبيرا" مضيفة أن "ترمب حقق فوزا ساحقا. نحن هنا لنشارك في مسيرة لوقف سرقة هذه الانتخابات، ولإسماع صوتنا".


أما داريون شوبلن الذي قدم بالسيارة من كولومبوس بولاية أوهايو فجاء للاحتجاج على واقع أن "المنظومة بأسرها مزورة ... أي الطريقة التي تصل بها المعلومات إلى الناس".

وأضاف الشاب البالغ 26 عاما "الحقيقة في الواقع لا تخرج إلى العلن". وأوضح أنه خسر عمله في مطعم بعدما رفض وضع الكمامة للوقاية من كوفيد-19.


وأعلنت شبكات التلفزيون الأمريكية، الجمعة، نتائج آخر ولايتين. وفاز بايدن بولاية جورجيا المحسوبة على الجمهوريين في معركة جاءت نتيجتها متقاربة، فيما فاز ترمب بولاية كارولاينا الشمالية.

ويستمر ترمب في عرقلة قدرة بايدن على الاستعداد للمرحلة الانتقالية قبل تنصيبه في 20 يناير/ كانون الثاني، من دون جدوى، بالطعن في نتائج فرز الأصوات في أنحاء البلاد.


وبعد مرور موكبه بمحاذاة متظاهرين في واشنطن، توجه ترمب، السبت، إلى نادي الغولف قرب العاصمة، كما يفعل عادة في عطلة الأسبوع.

ووقف نحو ستة من أنصاره على أحد جانبي المدخل حاملين رايات مؤيدة فيما وقف نفس العدد تقريبا على الجانب رافعين لافتة كتب عليها "بايدن هاريس" وأخرى كتب عليها "لقد صوتنا وأنت مطرود".

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات

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