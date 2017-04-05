مجزرة خان شيخون
الأربعاء 5 أبريل 2017 21:09

شاهد.. ترمب: موقفي من الأسد تغير كثيرا بعد الهجوم الأخير في سوريا

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال مؤتمر صحفي مع العاهل الأردني الملك عبد الله
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال مؤتمر صحفي مع العاهل الأردني الملك عبد الله
رويترز
وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (الأربعاء) الهجوم بغاز سام في سوريا بأنه "فظيع" و "لا يوصف" ويمثل "إهانة رهيبة للإنسانية".

وأضاف "الهجوم الكيماوي في سوريا، تجاوز خطوطا حمراء كثيرة بالنسبة لي".

وتابع "الاعتداء على الأطفال في سوريا أمس مروع وأثر في كثيرا وموقفي من الأسد تغير كثيرا بعد هجوم أمس في إدلب"، مشيرا إلى أنه يشعر بالمسؤولية تجاه ما يجري في سوريا وأن عليه التحرك.

ولدى سؤاله خلال اجتماع مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في المكتب البيضاوي بشأن ما إذا كان سيضع خطة جديدة تجاه سوريا قال ترمب للصحفيين "سترون (...) إدارة أوباما كانت تفشي خطط المواجهة العسكرية لذا لن أقول ما هي خطوتي التالية".

وأعتبر وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس هجوم الغاز في سوريا "عمل شنيع و سيعامل كذلك".

وألقت دول غربية ومنها الولايات المتحدة باللائمة على الحكومة السورية في ارتكاب أسوأ هجوم بغاز سام في سوريا في أكثر من أربعة أعوام،  والذي راح ضحيته العشرات من الناس في خان شيخون بريف إدلب.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
كلمات مفتاحية
مجزرة خان شيخون
قصف طائرات النظام
بشار الأسد
ريف إدلب
روسيا
ترامب
غاز السارين
مجزرة
مجلس الأمن الدولي
هجوم كيميائي

اقرأ أيضا

Thumbnail
تعرف على تشكيلة الحكومة المغربية الجديدة
Thumbnail
كيف تبدو بلدة "خان شيخون" بعد يوم من مجزرة الكيماوي؟

الأكثر قراءة

  1. شاهد: فتاة شجاعة تنقذ رهينة من الذبح وتصيب الخاطف
  2. شاهد: كيف استنجدت ناقة بصياد لإنقاذ صغيرها؟
  3. شاهد: لاعب يحرز هدفا من منتصف الملعب
  4. شاهد: لاعب ينقذ حارس مرمى الفريق المنافس من الموت
  5. شاهد: خنازير تمزق ثعبانًا التهم أحد صغارها