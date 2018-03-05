شاهد| ترمب لنتنياهو: قد أشارك في حفل افتتاح السفارة بالقدس

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه يدرس زيارة إسرائيل لافتتاح السفارة في القدس بعد نقلها من تل أبيب.

وجاءت تصريحات ترمب، خلال استقباله بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي في البيت الأبيض اليوم (الاثنين) في خامس لقاء بينهما خلال عام، والأول منذ الإعلان عن اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل قبل 3 أشهر.

وأعرب ترمب عن أمله في أن تنجح جهود إدارته في استئناف عملية السلام، مشيرا إلى أن إدارته تعمل من أجل إعداد خطة سلام شاملة، وأنه في حال لم يعد الفلسطينيون إلى المفاوضات فإنه لن يكون هناك أي سلام.

وأشاد ترمب بالعلاقات مع إسرائيل وقال إنها "الأفضل على الإطلاق ولم تكن من قبل مما هي عليه اليوم".

بدوره شكر نتنياهو الرئيس الأمريكي إزاء قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، معتبراً أنه "قرار تاريخي ويماثل وعد بلفور تماما منذ 100 عام".

وقال نتنياهو بخصوص قرار ترمب بشأن نقل السفارة "سيتذكر شعبنا هذا على مر العصور".

وأعلن ترمب في ديسمبر/كانون الأول الماضي، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.