الاثنين 1 أكتوبر 2018 21:20
شاهد| ترمب: أريد تحقيقا "شاملا" عما أثير بشأن كافانو
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه مصر على ضرورة أن يجري مكتب التحقيقات الفيدرالي تحقيقا شاملا في ادعاءات التحرش الجنسي الموجهة لمرشحه للمحكمة العليا بريت كافانو.
وأوضح الرئيس الأمريكي في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، الاثنين، إنه سيترك معايير هذا التحقيق للأعضاء الجمهوريين بمجلس الشيوخ.
أهم تصريحات ترمب بشأن كافانو:
- ترمب: مكتب التحقيقات الفيدرالي ينبغي أن يقوم بكل ما يلزم فيما يتعلق بالقاضي كافانو.
- ترمب: أريد الانتهاء من ملف القاضي كافانو في أسرع وقت.
- ترمب: رفض تعيين كافانو أمر شائن، وأنا أدعمه على طول الخط.
- ترمب: التهمة الموجهة للقاضي كافانو حدثت قبل 36 عاما وأشعر بالأسى إزاء ما يتعرض له.
- ترمب: نريد تسريع الإجراءات مع القاضي كافانو والتحقيقات الجارية هي السابعة التي يخضع لها الرجل.
- ترمب: سأمتثل بالكامل لرغبة مجلس الشيوخ وقراره بشأن القاضي كافانو.
- ترمب: لم يوجه أحد سؤالا إلى كافانو عن مسيرته المهنية، كما أن هناك تغطية إعلامية سيئة للملف.
- ترمب: ما حدث بحق القاضي كافانو أمر مشين.
- ترمب: بريت كافانون قاض كفء واستمعت إليه عندما قال إنه يريد أن يصبح الأفضل.
- ترمب: آمل أن تتم المصادقة على ترشيح القاضي كافانو للمحكمة العليا.
أهم تصريحات ترمب بشأن الاتفاقات التجارية:
- ترمب: استكملنا بنجاح المفاوضات على اتفاق تجاري جديد مع المكسيك وكندا كبديل لاتفاق نافتا.
- ترمب: وقعنا اتفاقا تجاريا على الرغم من وجود خلافات بيننا.
- ترمب: الاتفاق الجديد مع كندا والمكسيك هو أهم اتفاق تجاري على الإطلاق.
- ترمب: الاتفاق التجاري الجديد مع كندا والمكسيك مفيد لكافة الأطراف ويعد أفضل صفقة للولايات المتحدة.
- ترمب: الاتفاق الجديد انتصار رائع للمزارعين الأمريكيين وسيتيح بيع منتجاتهم في المكسيك وكندا.
- ترمب: الاتفاق الجديد مع كندا والمكسيك سيوفر مئات الآلاف من فرص العمل للأمريكيين.
- ترمب: توقيع الاتفاق التجاري الجديد لاتفاق نافتا مع كندا والمكسيك نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
- ترمب: لولا فرض التعريفات الجمركية لما كنا توصلنا لاتفاقات تجارية جديدة.
- ترمب: نطلب من الصين مساعدتنا فيما يتعلق بكوريا الشمالية ومستعدون للتفاوض معها في الملف التجاري.
- ترمب: نخسر 800 مليار دولار سنويا بسبب الاتفاقيات التجارية مع الدول الأخرى ولن نسمح باستمرار ذلك.
- ترمب: نتفاوض بشكل ناجح مع الاتحاد الأوربي بشأن التبادل التجاري وسنرى ما سيحدث.
- ترمب: الهند تريد بدء مفاوضات للتجارة معنا بشكل فوري.
- ترمب: العالم كله يحاول استغلال الولايات المتحدة.
- ترمب: خسرنا 375 مليار دولار تمثل قيمة العجز التجاري مع الصين.
- ترمب: اعتقد أن الاتفاق الجديد مع كندا والمكسيك سيحظى بموافقة الكونغرس لأنه لا بديل.
- ترمب: إذا لم نصل لاتفاق مع الاتحاد الأوربي سنواصل فرض رسوم على واردات السيارات.
- ترمب: سنحصل على 1.6 مليار دولار لتمويل الجدار الحدودي مع المكسيك.
- ترمب: أمن الحدود أمر لا تراجع عنه وسيكون هناك قرارات مهمة عقب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.
المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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